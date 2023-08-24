【恐怖情人】27歲放射師為追求女同事飲品中落毒　被捕作供：想照顧她拉近距離

▲ 27歲放射師為追求女同事飲品中落毒，被捕作供：想照顧她拉近距離。

恐怖！昨日，日本東京警方逮捕了一名27歲放射科技師，原因是他涉嫌於今年6月向女同事投毒，更作供稱動機只是對女同事有好感，「想照顧她拉近距離」。

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據朝日電視台報道，27歲疑犯長濱拓夢在東京一間醫院任職放射科技師。今年6月，他涉嫌在一名同齡女同事的飲品樽中注入含有烏頭鹼毒素的液體，導致女同事飲用後出現嘔吐、麻痹等中毒症狀。警方接報逮捕長濱拓夢，而他在接受警方偵訊時否認投毒指控，只表示是自己「搞混了」。

作案動機為求愛手段

據當地警視廳表示，長濱拓夢當時接受偵訊時，透露自己對受害女同事有好感，稱「想藉由照顧她拉近距離」。後來，被投毒的女同事又在另一個飲品樽中，發現有漂浮異物，遂再次報警。警方在調查中親眼目睹長濱拓夢用注射器往女同事飲品樽中注射液體，並當場以現行犯將其逮捕。

另外，警方更在注射器中檢測出含興奮劑成分，在長濱拓夢的公事包中也被發現藏有興奮劑，他再因持有毒品被起訴；警方將繼續調查案件細節。

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責任編輯：羅嘉欣