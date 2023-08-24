  • 31°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 13:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣報告】熱帶氣旋呂宋至台灣以東海域「兜圈」　有機會影響華南沿岸至台灣

社會 11:40 2023/08/24

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋會在未來數日於呂宋至台灣以東一帶海域徘徊。

天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。今日（24日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光。吹輕微至和緩南至東南風。

在上午10時，位於呂宋海峽以東的熱帶低氣壓集結在高雄之東南偏東約560公里，預料向西北偏北緩慢移動，於呂宋至台灣以東一帶海域徘徊。

天文台展望，未來數天部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。一股偏南氣流會在今明兩日為華南沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，周末期間至下周初廣東沿岸驟雨逐漸減少。現時位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋會在未來數日於該區徘徊並逐漸增強，隨後大致移向台灣至中國東南沿岸一帶，但其路徑存在變數。

據天文台最新熱帶氣旋位置及路徑圖，熱帶氣旋繞一個圈回到接近起始位置後，將增強至颱風級別。

TOPick診症室
【TOPick診症室】30歲港男曼谷按摩lock頸 　回港頭痛失明揭血管撕裂險中風

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【遇溺昏迷】大圍顯田游泳池男泳客遇溺　昏迷送院搶救
今日 09:46
【遇溺昏迷】大圍顯田游泳池男泳客遇溺　昏迷送院搶救
【汽車起火】屯赤隧道機場巴士冒煙起火　往機場管道慢線現已封閉
今日 10:23
【汽車起火】屯赤隧道機場巴士冒煙起火　往機場管道慢線現已封閉
【高空墮物】石峽尾白田邨地盤石塊從天而降　女子被擊中頭部送院
今日 10:45
【高空墮物】石峽尾白田邨地盤石塊從天而降　女子被擊中頭部送院
【日本核污水】元氣壽司強調無採用禁止進口日本食材　會緊貼進口地區情況作安排
今日 11:12
【日本核污水】元氣壽司強調無採用禁止進口日本食材　會緊貼進口地區情況作安排
【非法賣淫】警聯入境處元朗打擊賣淫　拘捕21名內地女子
今日 11:26
【非法賣淫】警聯入境處元朗打擊賣淫　拘捕21名內地女子

你可能感興趣

【遇溺昏迷】大圍顯田游泳池男泳客遇溺　昏迷送院搶救
今日 09:46
【遇溺昏迷】大圍顯田游泳池男泳客遇溺　昏迷送院搶救
【汽車起火】屯赤隧道機場巴士冒煙起火　往機場管道慢線現已封閉
今日 10:23
【汽車起火】屯赤隧道機場巴士冒煙起火　往機場管道慢線現已封閉
【高空墮物】石峽尾白田邨地盤石塊從天而降　女子被擊中頭部送院
今日 10:45
【高空墮物】石峽尾白田邨地盤石塊從天而降　女子被擊中頭部送院
天氣 南中國海 高雄 台灣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【牆壁除霉】港女淘寶$29除霉噴霧　15分鐘成功KO牆身霉漬【附7款除霉劑評測+使用方法】
17:21 2023/08/07
【牆壁除霉】港女淘寶$29除霉噴霧　15分鐘成功KO牆身霉漬【附7款除霉劑評測+使用方法】
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀
13:56 2023/08/08
【足部健康】梁朝偉腳趾疑現厚灰甲成網民焦點　醫生：指甲變黃變厚或是徵狀