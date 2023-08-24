【天氣報告】熱帶氣旋蘇拉路徑狂兜圈　勢影響華南沿岸至台灣

▲ 位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋會在未來數日於呂宋至台灣以東一帶海域徘徊。

天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。今日（24日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光。吹輕微至和緩南至東南風。

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位於呂宋海峽以東的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為蘇拉。在下午4時，蘇拉集結在高雄之東南偏東約510公里，預料向西北緩慢移動，於呂宋至台灣以東一帶海域徘徊。

天文台展望，未來數天部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。一股偏南氣流會在今明兩日為華南沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，周末期間至下周初廣東沿岸驟雨逐漸減少。現時位於呂宋海峽以東的熱帶氣旋會在未來數日於該區徘徊並逐漸增強，隨後大致移向台灣至中國東南沿岸一帶，但其路徑存在變數。

據天文台最新熱帶氣旋位置及路徑圖，熱帶氣旋繞一個圈回到接近起始位置後，將增強至颱風級別。

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記者：黃穎津