【網絡熱話】疑似港人霸佔酒店洗衣機　無視其他住客排隊洗完又洗逾2個鐘

▲ 疑似港人霸酒店洗衣機，無視其他住客排隊洗完又洗逾2個鐘。

出門旅行，最好恪守當地禮儀之餘，還要體諒他人。有女網民便於網上苦呻，指早前於日本入住福岡一間酒店時，遇到無品旅客，一對操純正廣東話的疑似港人男女，無視其他正在排隊的住客需要，竟長時間霸佔公用洗衣機，不斷洗衣服超過2小時。

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女網民日前於Facebook群組「日本九州旅遊情報」講述事件，稱自己在7月31日入住日本福岡天神東方快捷酒店，期間曾往酒店的自助洗衣房打算洗衣服。豈料女網民到場後，才發現有兩位疑似操純正廣東話的香港旅客，「已經逾時收取衣服一段長時間」。該對香港旅客回來後，竟無視門外輪候人群，「洗完一機」又再開另一機，更校了2小時洗衣乾衣時間。

女網民憶述當時情形，指現場守秩序的日本及台灣旅客見狀，只好無奈地再等下去… 令她不禁在文末反問：

兩位香港人可否自重一點？

▲ 有疑似港人霸酒店洗衣機逾2個鐘，引起同場其他住客不滿。(fb圖片)

女網民回覆留言時又指，期間自己曾向酒店職員求助，不過，對方卻表示他們不會將客人的衣服回收，只有待客人自動收回，拒絕介入事件，讓她非常無奈。

事件曝光後，瞬即引起網上議論紛紛，有網民批評涉事男女自私，也有人反問為何事主不當面直斥對方，「現場沒有制止，這邊講其實他們也看不到」、「影相都幫唔到，下次直接罵佢地啦」；但有網民則指根本問題是洗衣機不足，「酒店得一部洗衣機？」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣