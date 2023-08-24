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【富二代】富爸爸從小用物質溺愛獨生子　養出敗家仔花光亡母財產變賣遺物

育兒經 13:03 2023/08/24

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

富爸爸從小用物質溺愛獨生子，養出敗家仔，長大後花光亡母財產賣遺物。（iStock圖片，非當事人）

父母給予孩子過度的物質溺愛並非好事，甚至會扭曲孩子的價值觀，對他們日後成長影響深遠。日本一位富爸爸從小用物質溺愛獨生子，不知不覺養出了「敗家仔」。這個不肖子不但花光亡母遺產，又將遺物變賣，令爸爸後悔當初對他太寵溺，種下禍根。

以物質彌補陪伴時間不多

據日本媒體《FRaU》報道，一名69歲的關東食品業老闆紀夫（化名）工作忙碌，在兒子小時候總是以物質來滿足他，以彌補陪伴他的時間不多。紀夫憶述，他與太太不時要外出應酬，在兒子8歲時，夫妻要參加議員女兒的婚禮，兒子哭求父母留下來陪他，但紀夫考慮到要與議員保持友好關係，只得丟下兒子赴會。

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隨著兒子長大，紀夫慣常以金錢和物質滿足他的需要，基本上他想要的東西都能垂手可得。紀夫為兒子鋪路，安排他到美國升學，不過他留學一年就回日本了，更得知他在美國根本沒有用功讀書。兒子回國後，紀夫安排他在自己的公司工作，但兒子仗著爸爸是老闆而橫行無忌，工作力有不逮。

當時紀夫只好想盡辦法，在工作上幫兒子一把，帶著他周圍見客戶，累積經驗。兒子亦一度好好努力工作，在30歲時升任董事總經理。直至4年前，紀夫的太太離世，兒子又故態復萌。

生活揮霍一晚花數百萬日圓

紀夫的太太留下了近2000萬日圓（約108萬港元）遺產給兒子，可是他沒多久就花光了媽媽的遺產。紀夫對兒子忍無可忍，聘請私家偵探調查兒子，發現他生活揮霍，一晚可以花去數百萬日圓，例如買名牌手袋給陪酒小姐。更過分的是，他花掉媽媽的遺產後，就偷偷變賣媽媽的珠寶首飾、藝術收藏等遺物。

紀夫非常後悔及自責，如果當初自己能多花時間陪伴兒子，或許他就不會走上這條路。他現在擔心一旦兒子繼承了他的事業，兩代辛苦經營的公司可能會敗在他手上。

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責任編輯︰王明芳

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