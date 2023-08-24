【香港小姐2023】鄧凱文陳霈錤樣貌身材平均屬黑馬　黃泳嘉奇招突圍感謝觀眾讚賞

▲ 2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、10號陳霈錤（Hera）有望「跑出」。

《2023香港小姐競選》決賽將於周日晚（8月27日）舉行，16位佳麗都在積極備戰，4號王怡然（Lynn）、9號潘明璇（Michelle）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文（Juliana）、17號王敏慈（Lovelle）被視為大熱！

而2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、10號陳霈錤（Hera）的身材、顏值、才藝同樣平均，有望「跑出」殺入三甲。

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黃泳嘉愈戰愈勇

現年22歲、身高169cm的黃泳嘉（Jessica），講廣東未夠標準，惟樣子不俗加上其甜美笑容，同樣引起觀眾留意。

Jessica吹奏「全走音」牧童笛作才藝表演，而成為話題，Jessica接受TOPick訪問時稱：「當時只知道只有35秒至1分鐘很短時間，讓觀眾看到你的才藝，而我自己沒有很多自信唱歌跳舞，又不懂彈琴，所以又想娛樂到觀眾，便選擇吹牧童笛。」

Jessica更說：「我都叫自己要有自信，都看到自己的進步，因為最初參選時沒有笑容，與現時對比很大，所以現在終於明白到為何大家叫我笑多一點，我很感謝大家的讚賞，他們有看過我的牧童笛片段，已經覺得很開心。」

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鄧凱文身形比例平均

23歲的鄧凱文（Eris）的身形比例十分平均，她亦不時在個人社交平台上載生活照，當中展示她的美好身段。

加上，她畢業於英國諾定咸大學，樣貌及學歷條件不俗，Eris隨時有望反超前。

在港姐官方IG公布的才藝表演片段中，Eris選擇表演椅子舞一雙修長美腿、好身段盡現人前，十分搶鏡！

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陳霈錤獲譚俊彥稱讚

25歲的陳霈錤（Hera）為香港大學文科碩士畢業，本來任職小學教師的她，更為參加港姐辭職，全心全意投入比賽。

她早前在越南拍外景出席《2023香港小姐閃耀越南晚宴》，當晚嘉賓之一的視帝譚俊彥（Shaun）點名讚陳霈錤說：「佢個氣質令我覺得好舒服」，獲Shaun加持的好她隨時有望反超前！

在身材方面，陳霈錤、2號黃泳嘉、12號梁晶晶、15號莊子璇、16號郭珮文的腰圍同樣得23吋，最幼是21.5吋腰圍的14號陳怡名。

據她向大會提供資料，個人嗜好是旅遊、彈鋼琴、烹飪、游泳，而從其個人IG所見，有旅行照及彈鋼琴、學瑜伽的相片，興趣廣泛。

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