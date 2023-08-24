【管理哲學】反傳統老闆推行倒三角型管理　暖男董事長：同事不想做的事由我做

▲ 在西田宗生董事長眼中，員工猶如家人一樣，管理方針是員工的健康、生活也十分關注。

對於老闆，不少人覺得高高在上，可望而不可攀。

百農社國際有限公司創辦人兼董事長西田宗生，12年前在香港一手打併旗下的華御結，他關顧員工，為員工及子女買醫保，有意見亦可直接向他表達。他以倒三角來形容自己的地位：「我是最低層那一個，同事不想做的事情都由我去做！」無架子又謙厚，老闆中實屬少見。

西田宗生18歲時讀大學時，已在東京創立了一間日本酒與飲品相關業務的IT公司，邊做生意邊已盤算有沒有其他發展。對農業尤其心儀的他，期望能以自己一分力為日本農業作出貢獻。

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2010年他來港參與美食博覽，把日本米製作御結出售，5日展期他用了不同米種炮製，有一個約10歲的小女孩第一日及第三日都到攤位買御結，她對媽媽說，第三日的御結比第一日的更美味，脹卜卜很有口感。竟然一個小女孩都吃得出分別，在於米的微妙變化，他腦海裏頓時如觸電般叮一聲，御結這生意大有可為！亦因此他對小朋友的顧客有一份特別感情。

向顧客解釋御結與壽司分別

2011年香港華御結正式成立，當時香港並無御結文化，顧客對御結不甚了了，會問他為何沒有拖羅、三文魚等刺身在內、為甚麼沒有附上芥末，他往往要花唇舌向顧客解釋御結與壽司的分別。

香港人雖熱愛壽司，但御結就截然不同，銷情慘不忍睹，最初的五、六年，公司收入是大赤字。「我心裏一直想着美食博覽那位小女孩的說話，支持我一直堅持下去。我一直抱持的想法是，顧客一定會喜歡日本米的美味，我每天都會堅持到工場為產品的米飯試味，只要能保持質素，這門生意一定有得做。」

▲ 小朋友的直率直接，往往是一盤生意的創立契機。12年前西田宗生聽到一位小妹妹說御結好吃，造就了他一番事業。（黃建輝攝）

轉捩點是在太古港鐵站開第一間港鐵分店後，以及在IFC開第一間姊妹店天御結後，生意明顯有改善。其後在不同港鐵站開店，主要是家庭客，業務模式也大為改變，發展漸漸穩步上揚。

癌症員工離世感遺憾

初時創業，全職只有他一個人，現時全職與兼職員工逾850人，他有一套營商理念。「我們做零售，必須是人為本，無論是員工及顧客都離不開人，在我眼中，員工猶如家人一樣，管理方針是員工的健康、生活也十分關注。」

由今年7月開始，他的公司首推全職員工的18歲以下子女醫療保險，他堅持做此事，緣於10年前發生的一件事：有一個員工患上癌症，因太遲才發現，這名員工很快便離世。「我很不開心也很後悔幫不到這位同事，直至現在也後悔為何不好好做好醫療保險，一來可保障同事，二來若有身體檢查，可提早知悉健康問題，或有機會救到這位同事。」

▲ 他說與員工是one team，好融洽，會舉行活動與同事一起玩，聊天，工作上也會聆聽大家的聲音。（被訪者提供）

「三方好」的經營理念

華御結兩年前升級了醫療計劃，覆蓋了兼職員工。而他們做員工問卷調查時，發現三分二已婚員工無為子女購買保險，其中原因是未能負擔保費，因此今年決定把醫療計劃延伸至全職員工的18歲以下子女，門診及住院保險都受保障。

購買員工及其子女保險保障成本增加，他坦言這舉措令公司保費成本增加了60%，連同兩年前的全職員工保險，成本差不多上升一倍。「在我心目中，增加員工的醫療保險並非成本，其實這是一項對人的投資，員工健康、其子女健康，才能精神奕奕幫公司工作，員工開心面對顧客，客人多光顧，就是雙贏結果。」他很持平，不只是保障高級員工管理層，連一般員工也一視同仁。

他說很多公司的員工保險不包括員工子女，因為覺得是經營成本。「我希望把這個想法傳揚，扭轉其他公司覺得是成本的固有觀念，當大家仿傚我們的做法時，香港打工仔都得到幸福，也有助社會就業。日本有一個『三方好』的經營理念——員工好、社會好、公司自然好。」

▲ 現時雖有850位員工，但每逢同事生日，西田宗生都會親手寫每一張生日卡予同事。（被訪者提供）

以上做法，收到很多員工感謝的迴響。如有一位兼職員工，早前身體檢查時發現患上癌症，接受治療及生活費用公司保險全部受保障，經治療後復元。這位同事所患的癌症種類，與10年前那位撒手塵寰的同事，屬同一類癌症，令他印象猶深。

樂意聽員工意見

西田宗生視公司如大家庭，他會到工場、分店視察，聆聽員工的聲音，與大家聊天，建立信任。一般公司是正三角形，老闆在最頂尖的位置，其他員工依次排序。他說自己公司是倒三角形，依次排在在上是顧客，然後是前綫員工、工場員工、寫字樓員工、管理層，最底是他本人。「我是在最低支持大家的人，同事不想做的事情都由我去做！」

親和度極高的他，雖然不太懂得廣東話，但同事見到他都不期然與他滔滔不絕，曾有分店同事與他聊了5分鐘，說時漸有淚光，西田宗生安慰對方，同事再說了幾分鐘，破涕為笑。「其實我只是明白少少，但只是聆聽也能紓緩同事心情，也是好事呢！」

該公司有一個類似WhatsApp的公司溝通平台，所有員工有任何意見或建議，都可循此直接聯絡到他，同事打漢字（中文字），他大概看得明白。「其實每日都有好很同事發信息給我，也很認真去看待每一個信息。」

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學校午膳事故即想對策

今年2月中，因有學校午膳供應商爆出食安事故，暫停兩天供應學校午餐事件引起極大迴響，西田宗生雖那星期出差不在香港，知悉後即交帶下屬，免費送出御結予受影響的學校。「同事們被我的說話大嚇一驚，囑我再想想是否免費送出，因為每一個都說要的話，未必幫到真正需要的人。想想也是，所以以優惠價十元出售予這些受影響學校。」

他們兩日間收到700個查詢，為17間學校共提供了11,000個御結。「為此我們特地增加了生產綫，我最開心各員工不問辛勞，捲起衣袖幫手趕工，大家覺得是為社會做一件有意義的事。」

記者：周美好