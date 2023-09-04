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天然療法舒緩乾眼症！刺激外鼻神經 自製眼淚兼補水

特約 00:00 2023/09/04

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不少香港人未到40歲，已日日滴眼水！皆因工時長、壓力大，缺乏睡眠，外加長時間接觸電子產品，令一對「靈魂之窗」變得乾澀脆弱。有本地眼科專科醫生指出，每10人中就有3人患有眼乾症，為眼科常見疾病之一²。大多數人會選擇「滴眼水」，以人工淚液舒緩症狀，但長期依賴眼藥水終究是治標不治本，其中具防腐劑的眼藥水或會令眼睛愈滴愈乾。針對現代人追求更天然健康的護目方式，除了閉目養神、進食富維他命A的原型食物之外，亦有科研透過刺激外鼻神經，幫助促進自身淚液分泌，自製眼淚補水！

工時長、壓力大，缺乏睡眠，外加長時間接觸電子產品、遊戲，令人容易患上乾眼症，淚液分泌不足使眼睛呈乾澀狀態。

眼乾症成因你要知！

如果你在上述圖表中有出現多個情況或症狀，好大可能已患上乾眼症。乾眼症（Dry eye syndrome, DES）是一種眼睛乾澀的狀態，源於淚膜中的淚液分泌不足、分佈不均或過度蒸發，令眼睛的角膜及結膜缺失滋潤及保護而出現不適。

人工淚液 vs 自身淚液

淚水的結構分有三層，包括可以保持眼球表面滋潤及防止淚液蒸發的「油脂層」；進而為具有提供角膜氧氣、抗菌及代謝功能的「水液層」；最後為覆蓋於角膜表面，讓淚膜能平均分佈以達至保護作用的「黏液層」。當以上其中一層出現異常，可能會構成淚水分泌不足，而出現眼睛乾澀或乾眼症的情況。

淚水的結構分有三層，包括「油脂層」、「水液層」及「黏液層」。

眼乾症的治本方法為透過天然的方式，促進自身淚液的產生。

都市人為求方便快捷，多採用眼藥水或人工淚液，充當自身淚液的臨時替代品，為眼睛即時補充部分淚膜成分。然而，現時的人工淚液只能補充單一油脂、水液成分，並未能同時補充所有淚液成分，部分更加有防腐劑，過度使用或會愈用愈傷。因此，治本的方法還是建議透過天然的方式，促進自身淚液的產生，比如適時眨眼、閉目，讓眼睛休息；避免長時間使用電子產品；適度補充具有維他命A、胡蘿蔔素或Omega-3的食物，如蘿蔔、魚油；進行熱敷或眼睛操等，幫助淚液分泌。

iTEAR 30秒使用 30日見證效用

說到天然療法，美國製造的iTEAR自身淚液促進儀以革命性非入侵性技術，從根源舒緩眼乾，或可減少用家依賴眼藥水！其採用國際權威機構FDA及TFOS DEWS II認可技術，透過獨特振動頻率，刺激鼻翼軟硬骨交接的外鼻神經，促進自身淚液分泌，屬零防腐、零藥性、全天然。臨床驗證使用30日後，不但有效回復自身淚液分泌能力，更有助減慢淚水蒸發速度，提升淚膜穩定性¹，成為一種天然、便捷的舒緩方法。

iTEAR自身淚液促進儀採用非入侵性的獨特振動頻率，刺激鼻翼軟硬骨交接的外鼻神經，促進自身淚液分泌。

iTEAR的使用步驟簡單，首次使用時長按開關5秒以啟動設備，然後把振頭放於鼻翼軟硬骨交接處，每邊鼻翼持續使用30秒即可，建議早晚各使用一次。

全線萬寧藥房、多間眼科專科中心及視光中心均已引進iTEAR，希望幫助眼乾症患者增加自身淚液的分泌，從根源舒緩眼乾。 

官方網站：www.itear.com/hk
銷售點：www.itear.com/hk/how-to-get

（特約）

Disclaimer reference:
1. Ji MH et al. Transl Vis Sci Technol. (2020), 9(12):23.
   - Change of mean Schirmer score at baseline to day 30 is from 6 to 9.4mm.
   - Tear break up time (TBUT) is improved from 5 to 6.7 sec in day 30.
   - The mean Schirmer score changed from 6 to 28 mm after stimulation.
2. IQVIA 2022 Dry Eye Physician Study in Hong Kong
Interviewed 20 registered private Ophthalmologists in Hong Kong, March 2022- April 2022

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