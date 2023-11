天然療法舒緩乾眼症！刺激外鼻神經 自製眼淚兼補水

不少香港人未到40歲,已日日滴眼水!皆因工時長、壓力大,缺乏睡眠,外加長時間接觸電子產品,令一對「靈魂之窗」變得乾澀脆弱。有本地眼科專科醫生指出,每10人中就有3人患有眼乾症,為眼科常見疾病之一²。大多數人會選擇「滴眼水」,以人工淚液舒緩症狀,但長期依賴眼藥水終究是治標不治本,其中具防腐劑的眼藥水或會令眼睛愈滴愈乾。針對現代人追求更天然健康的護目方式,除了閉目養神、進食富維他命A的原型食物之外,亦有科研透過刺激外鼻神經,幫助促進自身淚液分泌,自製眼淚補水!

▲ 工時長、壓力大,缺乏睡眠,外加長時間接觸電子產品、遊戲,令人容易患上乾眼症,淚液分泌不足使眼睛呈乾澀狀態。

眼乾症成因你要知!

如果你在上述圖表中有出現多個情況或症狀,好大可能已患上乾眼症。乾眼症(Dry eye syndrome, DES)是一種眼睛乾澀的狀態,源於淚膜中的淚液分泌不足、分佈不均或過度蒸發,令眼睛的角膜及結膜缺失滋潤及保護而出現不適。

人工淚液 vs 自身淚液

淚水的結構分有三層,包括可以保持眼球表面滋潤及防止淚液蒸發的「油脂層」;進而為具有提供角膜氧氣、抗菌及代謝功能的「水液層」;最後為覆蓋於角膜表面,讓淚膜能平均分佈以達至保護作用的「黏液層」。當以上其中一層出現異常,可能會構成淚水分泌不足,而出現眼睛乾澀或乾眼症的情況。

▲ 淚水的結構分有三層,包括「油脂層」、「水液層」及「黏液層」。

▲ 眼乾症的治本方法為透過天然的方式,促進自身淚液的產生。

都市人為求方便快捷,多採用眼藥水或人工淚液,充當自身淚液的臨時替代品,為眼睛即時補充部分淚膜成分。然而,現時的人工淚液只能補充單一油脂、水液成分,並未能同時補充所有淚液成分,部分更加有防腐劑,過度使用或會愈用愈傷。因此,治本的方法還是建議透過天然的方式,促進自身淚液的產生,比如適時眨眼、閉目,讓眼睛休息;避免長時間使用電子產品;適度補充具有維他命A、胡蘿蔔素或Omega-3的食物,如蘿蔔、魚油;進行熱敷或眼睛操等,幫助淚液分泌。

iTEAR 30秒使用 30日見證效用

說到天然療法,美國製造的iTEAR自身淚液促進儀以革命性非入侵性技術,從根源舒緩眼乾,或可減少用家依賴眼藥水!其採用國際權威機構FDA及TFOS DEWS II認可技術,透過獨特振動頻率,刺激鼻翼軟硬骨交接的外鼻神經,促進自身淚液分泌,屬零防腐、零藥性、全天然。臨床驗證使用30日後,不但有效回復自身淚液分泌能力,更有助減慢淚水蒸發速度,提升淚膜穩定性¹,成為一種天然、便捷的舒緩方法。

▲ iTEAR自身淚液促進儀採用非入侵性的獨特振動頻率,刺激鼻翼軟硬骨交接的外鼻神經,促進自身淚液分泌。

iTEAR的使用步驟簡單,首次使用時長按開關5秒以啟動設備,然後把振頭放於鼻翼軟硬骨交接處,每邊鼻翼持續使用30秒即可,建議早晚各使用一次。

全線萬寧藥房、多間眼科專科中心及視光中心均已引進iTEAR,希望幫助眼乾症患者增加自身淚液的分泌,從根源舒緩眼乾。

