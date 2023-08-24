【網絡熱話】23歲學生欠債$30萬月還8000元 呻不想破產網民教路

▲ 23歲半工讀男學生，欠債$30萬，每個月還$8000，搵埋都唔夠還，又唔想俾屋企人知，所以上網徵詢網民意見！

銀行信貸廣告的slogan「借定唔借？還得到先好借！」，但銀行借錢渠道容易，甚至信用卡批核更易，不少人陷「一卡在身，債務纏身」！有23歲男學生日前上網呻，自爆欠債30萬，每月還$8,000，就算半工讀都唔夠還債，他不想破產又不想讓家人知道，陷入困境的他，惟有上網求助盼網民教路！

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該23歲男學生近日在連登討論區以「23歲學生欠債30萬，唔想破產可以點部署」為題發帖，稱自己目前是學生，上午讀書，下午放學後做兼職，每月要還$8,000，

part-time根本唔夠還，唔想俾屋企人知，除咗老破（破產）仲有咩方法？

貼文掀起熱議，網民紛紛留言，驚嘆學生怎能欠下30萬，質疑銀行批核的限額過高，「依家D銀行好差，學生都照批30萬限額信用卡、就算申請時得1-3萬、UPUP下就UP到30幾萬都有」、「批卡間嘢都幾冇良心」、「學生信用額大，真係一個問題，外國分分鐘告到唔使還，明知無收入，借咁多俾人」、「唔好話學生，返pt得8000，一個正常人正職月入2-3萬，幾年都冇可能加到30萬信用卡啦」、「怪銀行？ 你無自制能力學咩人申請信用卡呀」。

搵屋企人幫手

有過內人的網民，則分享還債經驗，但也勸樓主要向家人坦承，「我學生個陣借到50萬，而家仲努力緊還錢俾家人，勸樓主一句，同屋企人講啦，家人永遠都係會幫你」、「俾屋企人知最多都係鬧兩句，為30萬破產有無咁傻呀」、「30萬好少，慢慢還，最戇居就係卡數還 min pay，千其唔好， 寫封信去銀行傾分期，寫得慘啲（講到自殺咁），同佢講低息，有咁長拖咁長還。(我試過，結果俾我分期8年先還)。」

也有不少網民提議年輕的樓主申請破產，「破啦，4年後又係一條好漢」、「越早破產越著數，最好18歲就借幾球，賭贏就還錢，輸就老破，4年之後畢業又可以賭多次」，也有網民反對樓主申請破產，「老破對你一世都有影響。捱完五年你都仲係身家清白，但你一老破過，就算你第日搵到錢都難買樓或借錢周轉難」。

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責任編輯：王明芳