【令人心痛】含辛茹苦養大12子女成家立室 單親媽遭抛棄心碎：孩子換電話斷聯

吉隆坡一名單親媽媽，獨力養大12名子女且成家立室，遭其中3名子女無故拋棄，多年來該名母親一直希望與他們聯系了解狀況，卻慘遭拒絕，3名子女甚至換手機號碼， 時至今日，該名母親依然無法與他們聯繫。

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綜合當地媒體報導，該名單親媽某日在乘車時與司機閒聊，意外說起自身獨力養大12名子女的故事，司機也為女人多年來的努力感到佩服。不過，其中3名子女卻在成年後離開家鄉，甚至換掉手機號碼，令母親無法聯系他們。該名母親表示自己絕不是為了討錢，只是希望確認孩子的安危。

可惜，事隔多年三名子女依然沒有出現，而母親也只能得知子女在外生活，自己則留在家鄉繼續照顧幾名住在附近的孫兒。而每逢大時大節時，也只能獨自默默落淚為孩子祈禱，希望他們能安全度日。

▲ 該名母親卻堅決要付車資

司機在得知此事後，把故事上傳至社交媒體Facebook上，並勸勉世人要及時行孝，無論父母曾做過甚麼違心事，始終都是自己的父母。後來該名母親下車時司機決定不收車資，不過母親卻堅決要付，並希望他生活順利，隨後便離開了。

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責任編輯︰王明芳