【教師行賄】涉賄校長圖獲虛假就業證明　幼稚園教師被控向代理人提供利益罪10月再訊

▲ 被告Prabhjot-Kaur准保釋候訊。（陳曉欣攝）

27歲幼稚園前教師涉行賄校長，圖獲發虛假就業證明以申請海外旅遊簽證，被控1項向代理人提供利益罪，今（24日）於西九龍裁判法院提堂。案件押後至10月5日再訊，待辯方提供法律意見，被告獲准保釋候訊。

被告Prabhjot-Kaur（27歲），報稱收銀員。控罪指，被告於2023年2月22日至24日期間，向Sunshine House International Pre-School（Tung Chung）的譚天麗提供一筆沒有指明金額的賄款，圖獲該幼稚園向她發出虛假聘用信。

被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至10月5日，待辯方索取文件及提供法律意見。被告准以2,000元保釋，其間不得離港或接觸控方證人，另須交出旅遊證件及到警署報到。

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記者：陳曉欣