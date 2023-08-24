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【身體警號】20歲男肚痛以為腸胃炎求醫　揭患血癌半年後1關鍵令病況好轉

健康 15:54 2023/08/24

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20歲男肚痛以為腸胃炎求醫，揭患血癌半年後1關鍵令病況好轉。(示意圖)

腹痛頸腫切勿輕視！台灣一名20歲男生因為腹痛及淋巴腫大而求醫，原先以為只是腸胃炎，豈料當醫生為男生抽血檢查後，竟驚見他白血球嚴重超標，而且伴隨貧血、血小板低下等問題，最終亦證實患上血癌。正當醫生認為情況不見樂觀之際，惟一年半之後，男生卻因1原因將病況大大逆轉。

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外科醫生陳榮堅在Facebook分享個案指，年僅20歲的男大生，因肚子痛、淋巴腫大而求醫，由於最初推測可能是腸胃炎之類的感染，因此他先為男生作抽血檢查後，僅簡單開了抗生素治療。豈料，只隔了一個上午，陳榮堅收到驗血報告後，才發現男生病況原來相當嚴重，報告中顯示其白血球數量已破萬，加上嚴重貧血、血小板低下等數字亦達危險值，需即時入院詳細檢查，最終更證實罹患血癌。

陳榮堅指男生初期的化療效果並不好，感覺他的生存希望不大。惟大概過了一年半之後，他再重遇男生時，卻發現對方氣息大有好轉，一問之下，才了解到原來男生於患病半年後，成功配對骨髓，並接受捐贈，休息了大約半年，病情便已大有好轉，是次求醫則只是因為甲溝炎之故。

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責任編輯：羅嘉欣

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