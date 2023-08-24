【90後媽媽】13年誕9孩想湊夠12生肖　妻揚言繼續生：不想浪費丈夫基因

▲ 內地一名90後媽媽育有9名孩子，她解釋老公的基因太好，不多生幾個就很可惜。

內地浙江一名90後媽媽近日引起廣泛關注，在7月初時她在網上分享了一張全家福，網民驚訝該名年輕媽媽竟育有9名孩子，引起網民熱議。有人認為她似一個「生仔機器」，但她並不認同，反指自己熱衷生育，還大讚丈夫的基因太好，不生多幾個就很可惜。

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綜合內地傳媒報道，31歲人妻田東霞自2008年結婚以來，已誕下9名孩子，當中由2016年開始，她每年都會生一個，所以過去幾年間，她一直備孕、懷孕、生育不斷循環。網民讚揚田東霞儘管分娩了9次，但身材仍保持得很好，而且容光煥發。

有不少女網民替田東霞感到心疼，認為她似足一個「生仔機器」，可是田東霞本人並不認同，自言熱衷生育，並讚揚老公的基因好，值得為他組織大家庭。她更定下生仔目標，希望可以湊齊12生肖。

雖然累，但也非常快樂！我老公的基因太好了，不多生幾個真的可惜啊！

▲ 90後媽媽田東霞已育有9名孩子。（微博圖片）

16歲嫁給19歲

究竟老公的基因有幾好？據內媒報道指出，田東霞於1992年出生，她的丈夫趙萬龍則比她大3年。屈指一算，兩人於2008年結婚，即是田東霞16歲結婚，趙萬龍也年僅19歲。雙方父母都認可婚事，更為他們辦了一個華麗婚禮。

趙萬龍是河南縣城的富二代，從小衣食無憂，上高中時初次見到田東霞便一見鍾情，於是鼓起勇氣向對方表白。起初田東霞沒有答應，表明想專注讀書，但男方仍堅持追求，又懂得照顧她，漸漸地田東霞開始對他動情，二人終於走在一起。

原本趙萬龍想畢業後加入一些大企業工作，積累經驗後才創業，但遇上田東霞改變了他的計劃，因此畢業後直接創業，獲父母一些資助。創業初期生意上遇過多重難關，幸得妻子一直陪伴他，並幫忙解決各種難題，在兩人一同奮鬥下，公司生意漸上軌道。現時趙萬龍為著名企業萬正電源集團有限公司的董事長。

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想為優秀老公生多幾個

2009年，田東霞發現自己有孕，翌年大女順利出生，兩夫妻成為在職父母。隨著女兒漸漸長大，田東霞覺得一個人有點孤單，與丈夫決定再生多個。2012年，田冬霞懷上雙胞胎，家中頓時熱鬧了許多。

他們原本不打算再生育，後來田東霞有感丈夫是個非常優秀的人，不生多幾個孩子是浪費了丈夫的基因。其實趙萬龍擔心過太太的身體，不想再要孩子，但兩年後見太太堅持，就答應繼續生育。而每次田東霞生育後，仍能保持良好氣色，身材也保養得很好。

為了照顧9孩，他們僱用了6名保姆，加上有爺爺嫲嫲幫忙，兩夫妻不需要煮飯和家務，且田東霞每次生育後，都會去最好的月子中心坐月。有眼利的網民看過田東霞分享過的影片直指，她所住的豪宅每坪（約36平方呎）索價6萬元人民幣（約6.5萬港元），豪宅總共幾百坪（超過1萬呎），可見她生活富裕，有足夠財力組織大家庭。

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責任編輯：王明芳