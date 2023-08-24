【大師級愛情】畢利谷巴戴14萬新錶連任LV代言　自導新戲演音樂巨人11月上映

▲ 畢利谷巴《大師級愛情》新戲戴上假鼻，真係完全認唔到，好彩近日因為連任LOUIS VUITTON鐘錶代言人，又有新宣傳照出現，見番佢官仔骨骨個樣，粉絲開心番晒！（圖片：Netflix）

自從2019年《星夢情深》（A Star is Born）後，都好耐冇見畢利谷巴（Bradley Cooper）消息，雖然佢有份聲演Rocket的《銀河守護隊3》賣個滿堂紅，但聽聲始終唔及睇真人表演咁吸引嘛。

不過各位畢利迷終於等到啦，由Netflix揼本，佢第二部自遍自導、的《大師級愛情》（Maestro）鐵定今年11月會先在個別戲院上映，而Netflix呢就會緊接在聖誕檔期（12月20日）上架）。

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呢套戲大有來頭，故事就係講經典音樂劇《西城故事》（1961年，West Side Story）的作曲人Leonard Bernstein同演員妻子Felicia Cohn Montealegre嘅千絲萬縷關係，戴上假鼻嘅畢利由後生演到老，在預告片中真係完全認唔出係佢呢！

唔知係咪咁，世界級品牌LOUIS VUITTON亦為佢造勢，日前隨即發布呢位品牌好友兼代言人的最新一輯鐘錶廣告片，畢利谷巴在巴黎奧賽博物館中，戴上啱啱7月先推出的最新Tambour系列腕錶，價值14萬多，盡顯魅力型男一面。

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記者：黃鑑江