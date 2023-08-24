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【消暑飲品】男子狂灌1飲品消暑解渴　血糖飆升意識模糊入ICU險死

醫生診症室 13:47 2023/08/24

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男子狂灌1飲品消暑解渴，血糖飆升意識模糊入ICU險死。（iStock圖片）

天時暑熱，不少人都會喝凍飲降溫。有醫生分享案例，指一名男子為解渴，狂飲椰子水，半天時間已喝掉半箱，未料卻出現頭痛、意識模糊等症狀，送院後發現血糖飆升，需插喉並在深切治療部留醫。

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台灣腎臟科醫生洪永祥在節目《醫師好辣》中表示，很多慢性病在冬天有較高發作風險，不過夏天因高血糖昏迷死亡的案例也不少。他分享，過去曾有一名男子被送入急症室，當時他意識模糊，不斷喘氣，血糖高達1100mg/dL，是正常數值的10倍。

洪醫生續說，該名男子本身是糖尿病患者，據其妻子透露，當日他起床後感到口渴，喝水後仍無法舒緩，於到便利店買了1箱椰子水，1小時內喝了2支，半天時間便喝掉半箱。直到下午，男子越發口渴，更開始出現頭痛、尿頻、意識模糊等症狀，妻子遂趕緊將其送院。

男子最終被診斷有「高血糖高滲透壓微症」，若送院時昏迷，死亡率達50%。所幸該名患者只是意識模糊，他被送入深切治療部（ICU）插管，注射胰島素及灌水，留醫近1個月才出院。

洪醫生解釋，人體攝取含糖或較鹹的飲料、食物後，細胞的水分會被吸出，造成細胞萎縮，產生口渴感，若然再喝含糖飲料，會感到更加口渴。加上患者本身患有糖尿病，飲用糖分較高的飲品後，會令血糖飆升。

他指出，椰子水、綠豆湯、青草茶等常被視為降火的飲品，其實含糖量並不低，攝取過量容易令血糖上升，尤其糖尿病患者要多加留意。

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責任編輯：羅嘉欣

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