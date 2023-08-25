【食用安全】台漁民捕獲「世上最毒蟹」　體內毒素可毒死500人

▲ 台漁民捕獲「世上最毒蟹」，體內毒素可毒死500人。

台灣有漁民日前在澎湖海域，發現一隻顏色鮮艷的螃蟹，由於不清楚是否能食用，於是在網上詢問。其後漁民經網民解答才得知，該隻螃蟹竟是含有劇毒的「繡花脊熟若蟹」，體內毒素可毒死500人。

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綜合台媒報道，澎湖湖西北寮漁船日前出海捕魚，漁民捕獲了一隻顏色鮮艷的螃蟹。由於不知道能否食用，漁民於是在網上查證，結果有網民認出，該隻螃蟹為含有劇毒的「繡花脊熟若蟹」，更有網民直接留言稱「一生吃一次就玩完了」。漁民得知後，把毒蟹放回大海，並呼籲民眾勿隨意食用不明來歷的漁獲。

其實此次並非台灣首度發現「繡花脊熟若蟹」。3年前，亦曾有網民在當地一個魚市場發現「繡花脊熟若蟹」的蹤影，經從事水產養殖生意的友人提點，才得知是含有劇毒的螃蟹：

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台灣海洋大學海洋生物學博士陳銘仁曾接受當地媒體訪問，表示「繡花脊熟若蟹」是絕不能食用。陳銘仁指出，尖端呈黑色的「繡花脊熟若蟹」，劇毒非常，一次可殺死70幾人，一隻就足以毒害70多人。

根據文獻記載，「繡花脊熟若蟹」是目前已知最毒的螃蟹，體內毒素可毒死4.5萬隻老鼠或500名成人。「繡花脊熟若蟹」分布於台灣南北部、海南島、日本、澳洲、新加坡等地，生活於低潮線至水深30米的岩石底或珊瑚礁叢中。其體內毒素即使經煮熟，仍無法分解破壞。

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責任編輯：羅嘉欣