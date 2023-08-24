【迪士尼100周年】跟《全民造星V》Lyman時代廣場打卡　6大迪士尼角色藝術裝置限時展出

迪士尼於今年迎來100周年，時代廣場由即日起至9月3日期間，與迪士尼推出《Travel Together with Times Square》之旅，暢遊多個主題區域。人氣爆燈的《全民造星V》冠軍香胤宅（Lyman），以及網友熱捧的型爆鼓手雷濠權（Jason Loi），亦為迪士尼齊齊獻出比賽後的「第一次」，在首個公開活動上與迪士尼人物角色瘋狂打卡，與Fans們近距離接觸！

Lyman與Jason先到露天廣場與六大巨型迪士尼角色藝術裝置合照留念，遊歷各個經典動人時刻。Lyman與米奇、毛毛、巴斯光年以及史迪仔合照時，更童心未泯，無限放送Charm爆表情包！

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Lyman說：「我從小到大都是迪士尼的粉絲，在美國生活時，也經常跟太太及朋友暢遊迪士尼樂園，想不到首次在港出席公開活動，便有機會與迪士尼合作！當我穿過時代廣場露天廣場上以『迪士尼100』為造型的巨型拱門，與多個迪士尼經典角色合照時，再看到各個角色的經典語錄，恍如重溫了與迪士尼的暖心時刻，充滿共鳴！」

Lyman與Jason其後移師到二樓互動藝術畫廊，除擺出多個型格甫士，更製作出獨一無二的畫作，於藝術畫廊中展出。

Jason說：「雖然大家覺得我的外表Cool，但其實我一直是迪士尼的忠實粉絲，家中除了收藏靚鼓及鼓棍外，也珍藏了不少迪士尼精品。

▲ Jason打卡展示他可愛的一面。(商場提供)

限量版精品

迪士尼100周年期間限定店內有不少限量版精品，真的相當吸引呢！」Lyman亦預告會帶太太到場掃貨，「太太陪伴我來港工作，當然要買禮物獎勵她，由她親自挑選禮物最實際，銀碼上也不會設有上限，任買，哈哈！」

為了讓大家延續《Travel Together with Times Square》之旅，時代廣場推出精心設計了「迪士尼100限定版防水野餐墊」，時代廣場會員於指定商戶即日以電子消費滿指定金額即可換領，讓大家時刻與迪士尼共同創造更多美麗回憶！

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Disney 100: Travel Together with Times Square

日期︰即日起至9月3日

時間︰10am - 10pm

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

兩位男生同樣是「天生購物狂」，當他們得知商場設有迪士尼100周年期間限定店時，馬上兩眼發光，表示遲點必定要再來狂掃迪士尼精品！

記者：李越樺