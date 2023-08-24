【觀塘海濱】茶果嶺海濱公園今起啓用　設涼亭、園景區、兒童遊樂設施、健體設施

▲ 公園園景平台上的兒童遊樂設施。（政府新聞處圖片）

渠務署今日（24日）公布，位於觀塘偉業街的茶果嶺海濱公園及毗鄰的翠屏海濱正式啓用，貫通觀塘與茶果嶺海濱。渠務署於泵房上蓋建造園景平台，以落實「一地多用」的政策倡議。園景平台連同毗鄰的海濱空間，組成佔地約1.8公頃的茶果嶺海濱公園，設有涼亭、園景區、草坪、兒童遊樂設施和健體設施等。海濱空間是「寵物共享公園」，市民可攜同寵物入內。

茶果嶺海濱公園鄰近觀塘繞道和觀塘碼頭，市民可由港鐵觀塘站B1出口步行約13分鐘直達公園，或乘巴士和小巴至觀塘碼頭，再經觀塘海濱長廊和翠屏海濱跨河通道步行約五分鐘前往。

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為配合觀塘區的未來發展，渠務署進行觀塘污水泵房優化工程，興建一個容量達16,000立方米（相等於6.4個奧林匹克標準游泳池）的地底污水調節設施，以提升處理污水的效能。



渠務署亦提早完成「活化翠屏河」工程項目下的翠屏海濱跨河通道，連同旁邊觀塘基本污水處理廠進行改善工程而騰出的空間，貫通觀塘與茶果嶺長約1.7公里的海濱空間，增加觀塘區的整體連繫性及九龍東海濱的暢達性。

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責任編輯：楊佩瑩