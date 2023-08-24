【靈異事件】遺體化妝師連日遭夢中恐嚇　死者家屬竟道出驚人巧合

▲ 最恐怖靈異事件！遺體化妝師連日遭夢中恐嚇，死者家屬竟道出驚人巧合。

任職遺體化妝師要有一顆强大的心臟，因靈異的巧合總是突如其來。台灣遺體化妝師李安琪接受TOPick訪問，分享了一次最令她印象深刻的恐怖靈異事件。

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連日遭夢中陌生女聲恐嚇

李安琪回憶，曾有一晚做了一個夢，夢裡漆黑一片甚麼都沒有，只有一個陌生女生的聲音告訴她：

如果妳沒有給我用好，我就讓你下地獄！

李安琪驚醒後，覺得也許是太累才做惡夢，於是倒頭繼續睡。怎料隔日晚上又做了同樣的夢，這次李安琪從床上彈跳起來，並立刻傳訊息給修復團隊的同事，將夢境告訴他們。不尋常的是，一眾同事在三更半夜竟全都沒睡，在群組上紛紛回覆訊息，開玩笑稱「可能是妳平常虧心事做太多了」、「還是妳沒有幫人家修復好人家來找妳報仇了」，最後安慰李安琪只是太累，請她好好休息睡覺，不要想太多。

接案修復車禍「爆頭女」揭驚人巧合

幾日後，修復團隊接一個被砂石車碾過，慘被爆頭的女性往生者。李安琪回憶，這是一個極其不容易修復的案件：

整個腦漿都爆掉，臉部扁平沒有一處完整。當天我們花了十幾個小時的時間才修復完。

李安琪解釋，為支離破碎的遺體進行修復非常繁複。若是身體軀幹支離破碎，必須進行肢體上位置的拼湊，類似拼圖一樣拼湊好位置後，再開始進行縫補、穿衣。若臉部破爛，則需比照逝者生前照片，對五官進行拼湊；定位後再做細節縫補，必要時必須進行填充，盡量讓五官有接近生前樣貌的立體感。接著用皮膚臘，覆蓋縫補過的傷口，使傷口被掩蓋；最後才進行膚色的調整跟化妝。

而完成這次工作後，同事突然將李安琪叫到一旁，並向她坦白一個驚人的巧合。同事表示，李安琪幾日前在半夜說做奇怪的夢時，所有同事都沒睡，原因是剛好在討論這次的個案：

往生者的爸爸說她女兒有可能會找我們團隊修復，他也不避諱地說他同時找了好幾間修復團隊在比較，看看哪一個團隊修復的比較好，因為他女兒非常愛漂亮。結果就在這時收到你說做怪夢的訊息，所以我們私下猜測這個案子應該會由我們接到。果然隔天就收到家屬致電，決定交給我們修復。

更令人不寒而慄的是，同事將李安琪的夢境告訴家屬後，對方竟毫不驚訝地表示：

這完全是我女兒說話的口氣！

逝者圓滿辦告別式 感概「好險她滿意」

李安琪在了解後得知，原來這名逝者是個從小患唇顎裂的女孩，許多親朋好友都會拿她跟漂亮的姐姐做比較。對此，父母很心疼，所以特別寵她，導致她的個性比較剛烈、驕縱。她在車禍身亡後，跑去奶奶的夢裡說自己的臉很恐怖，不想辦告別式；只有找到修復團隊能把她的臉變漂亮，才願意舉辦告別式。

就在她爸爸到處找修復團隊期間，她每晚都會「回家」，把靈堂桌上的物品掃落一地，以表示不滿與憤怒。直至李安琪和同事們修復完成的當天，她才跑去奶奶的夢裡說「我的臉好了，可以看日子準備告別式」。

李安琪最後戚戚然道：

好險我修復的她還算滿意，不然她打算對我做什麼事嗎？真的會帶我下地獄嗎？

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記者：張沛