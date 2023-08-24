  • 30°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 14:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自然系女子日本旅行】暉哥林襄指宿享受天然砂浴　林映暉自認身材豐滿：平時都夠重

娛樂 13:59 2023/08/24

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》在今、明兩晚播出最後兩集，主持林映暉（暉哥）和「啦啦隊女神」林襄繼續玩轉鹿兒島，林襄更意外展現貪靚面！

今晚（8月24日）播出的《自然系女子日本旅行》內，暉哥和林襄將深入森林尋找秘境泥漿溫泉，去泥漿溫泉路程相當艱辛，「雙林」要在森林中幾經穿梭才驚險到達。

【自然系女子日本旅行】暉哥獻出玉腿做美白實驗　雅涵晒素顏做泡泡Spa

齊歎傳奇火鍋

「雙林」一到埗立即換上泳衣坐在泉邊玩泥漿，暉哥指泥漿有美白效果，林襄聞言即笑謂：「那我要塗多一點，我太黑了！」，十分貪靚。

是集「雙林」很有食神，大歎傳奇火鍋熊襲鍋，該鐵鍋直徑達70cm、重量有成10kg，認真巨型！

食完好西，兩人再欣賞藝伎表演，還與藝伎一同跳舞。

暉哥自認胸大

另外，明晚（8月25日）播出的最後一集，林襄帶暉哥去到鹿兒島最南邊的指宿，「雙林」今次玩玩新意思，唔浸溫泉轉攻日本唯一天然砂浴。

被埋在砂中的林襄再次展現貪靚及貪玩一面，主動要求用砂子僭建「大內內」；暉哥見狀即唔執輸要求僭建腹肌，工作人員滿足其要求之餘、更加料為暉哥送上「大內內」。

暉哥見狀笑言：「胸其實唔使再加，平時都夠重，我想要腹肌！」僭建成功後的暉哥更向林襄耀武揚威：「我依家唔只胸大過你，仲有6舊腹肌！」場面搞笑。

最後一站，兩人去到JR線最南端的西大山車站，並親身體驗了去到當地必做的指定動作—寄明信片，寵愛粉絲的兩人親手寫了明信片送給粉絲。

最新影片推介：麥詩敏專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【自然系女子日本旅行】林映暉網上人氣急升　暉哥力壓林莎張雅涵成宅男女神【多圖】
17:21 2023/08/15
【自然系女子日本旅行】林映暉網上人氣急升　暉哥力壓林莎張雅涵成宅男女神【多圖】
【自然系女子日本旅行】暉哥獻出玉腿做美白實驗　雅涵晒素顏做泡泡Spa
17:47 2023/08/18
【自然系女子日本旅行】暉哥獻出玉腿做美白實驗　雅涵晒素顏做泡泡Spa
【自然系女子日本旅行】林襄暉哥鹿兒島浸溫泉　林映暉找對象竟乏人問津【多圖】　
20:15 2023/08/21
【自然系女子日本旅行】林襄暉哥鹿兒島浸溫泉　林映暉找對象竟乏人問津【多圖】　

你可能感興趣

【自然系女子日本旅行】林映暉網上人氣急升　暉哥力壓林莎張雅涵成宅男女神【多圖】
17:21 2023/08/15
【自然系女子日本旅行】林映暉網上人氣急升　暉哥力壓林莎張雅涵成宅男女神【多圖】
【自然系女子日本旅行】暉哥獻出玉腿做美白實驗　雅涵晒素顏做泡泡Spa
17:47 2023/08/18
【自然系女子日本旅行】暉哥獻出玉腿做美白實驗　雅涵晒素顏做泡泡Spa
【自然系女子日本旅行】林襄暉哥鹿兒島浸溫泉　林映暉找對象竟乏人問津【多圖】　
20:15 2023/08/21
【自然系女子日本旅行】林襄暉哥鹿兒島浸溫泉　林映暉找對象竟乏人問津【多圖】　
林映暉 林襄 綜藝節目 TVB 日本 鹿兒島 旅遊資訊

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【癌症殺手】14歲女腹大如孕婦求醫揭患7種癌症　父日搬逾十噸菜賺錢醫愛女
17:01 2023/08/08
【癌症殺手】14歲女腹大如孕婦求醫揭患7種癌症　父日搬逾十噸菜賺錢醫愛女
【小一叩門】小一派位6月7日放榜 教育局宣布減小一叩門人數
15:52 2023/05/30
【小一叩門】小一派位6月7日放榜 教育局宣布減小一叩門人數