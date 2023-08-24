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【情牽煇黃經典演唱會】新舊歌手紅館唱經曲　顧家煇徒弟徐日勤任音樂總監

娛樂 14:27 2023/08/24

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

香港流行樂壇經典組合顧嘉煇、黃霑雖已先後離世，但他們留下的無數精彩作品，仍帶給樂迷無限甜蜜和美好回憶，也是一代又一代音樂人孜孜不倦的獻唱之寶，因此，「煇黃經典演唱」得以海內外傳揚不絕，每次由不同年代的歌手演繹，至今已有超過一百場的演唱會。

丘亞葵將於9月23、24兩日在紅館舉辦兩場《情牽煇黃經典演唱會》，參與歌手包括汪明荃、葉麗儀、陳潔靈、張德蘭、仙杜拉、華娃、雷安娜、羅嘉良、葉振棠、周吉佩、龍婷、李佳。今次演唱會的音樂總監是大師顧家煇的徒弟，是著名的音樂人徐日勤。

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歌手以最佳狀態獻唱

丘亞葵表示，一眾歌手十分重視是次演出，雖然各有各忙，也積極參與籌備工作做足準備，身在外地如葉麗儀、雷安娜、仙杜拉、羅嘉良等已陸續回港，為演唱會做好一切準備，務求以最佳狀態上台獻唱。

當中，他提到汪明荃近期要開鑼演粵劇，但亦非常關注演唱會的進展，希望做到最好，讓觀眾享受一個愉快及難忘的演唱會。

長居澳洲的葉麗儀非常關心香港樂壇，得悉今次演出有「中年好聲音」歌手，認為是難得的交流機會，他們近排頻頻亮相及演出，無論技巧和台風都進步不少，自己很期待這次同台演出可以擦出火花。仙杜拉近年甚少公開演唱，對不少歌迷來說，期待再睹她在台上的風釆。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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