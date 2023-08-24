【網絡熱話】男友未來想做工程師 港女憂變地盤佬好污糟：爛仔文化黃賭毒乜都有

▲ 有港女上網呻男友未來想做工程師，她憂男友會變成地盤佬。

地盤佬是在建築地盤工作的前線工作人員，上至土木工程師、三行、水喉、電工…等。他們人工高，多以體力勞動，賺取辛苦錢！有港女日前在討論區發文，不滿男友想轉讀工程系，「我真係好唔鐘意地盤佬」，更力斥地盤文化，「地盤爛仔文化黃賭毒乜都有，未來一定學壞」，港女謙稱，「唔係話要佢去做醫生律師，但至少做份得體少少嘅工都好吖！」，她歧視地盤工人，引來工程系學生圍攻她無知、拜金，「唔該你尊重返工程師」。

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該名港女日前在Dcard討論區，以「接受唔到男朋友想讀工程」為題發帖，表示自己與男友都是下屆DSE考生，對於準備應付明年的DSE，男友卻突然話鍾意phy(物理)，「未來想做工程師」。對此，港女極為不滿，

我真係好唔鐘意地盤佬，地盤爛仔文化黃賭毒乜都有，未來一定學壞？

港女認為「工程佬」開工後，就算不用落手落腳做都好污糟，並嫌棄工程師搵得少，

唔想人地放工勁sweet咁去半島食dinner，而佢成身臭汗咁約我，況且我上網睇工程師人工好低得20k，唔係話要佢去做醫生律師，但至少做份得體少少嘅工都好吖...

她和男友已討論多次，但男友仍堅持讀工程，而港女覺得男友的預測分數不低，應該有更多的選擇，

真係好難接受佢做地盤，但大家都好愛大家，點做好？

網民批無知、拜金

貼文一出，即掀起熱議，網民圍剿港女，狠批她無知、拜金，「工程師唔係做地盤，見到你個po我都唔知講咩好，唔該你尊重返工程師，要del po就快啦拜金女」、「細路女係度識少少扮代表，工程不知幾好pay」、「職業係冇分貴賤，希望你唔好歧視做地盤嘅人或者對佢哋帶有一啲刻板嘅負面印象。仲有工程師唔一定係做地盤同埋人工都可以好高」、「咁嘅眼界，畀你做到醫生律師都冇q用」。

另有大批網民認為港女應該跟男友分手，「支持分手，工程狗點配得起小姐你呢啲大方得體冰雪聰明嘅大家閨秀 介紹下個好地方俾你識金龜」、「放生。唔係工程師配唔起你，係你配唔起」、「“爛仔”“一定學壞”“污糟”，我求求你放過你bf，佢咁優秀值得更好的」、「接受唔到就分手啦！反正你都睇唔起你男朋友同地盤工人，你對佢哋有偏見」。

港女反擊網民負評

對於網民的負評，港女指直，「職業點會唔分貴賤，雖然講出嚟好多人會鬧我，但真心講清潔工同醫生俾人感覺都唔同啦，我其實唔係好care佢人工高低，係佢份工嘅工作文化問題，就算佢月入10萬都好都好難proud of佢。」

她強調男友應該夠分入poly3寶，但今年他突然想讀工程，之前睇Dcard好多女網民都話男朋友做工程行業後，個人變壞了，

真係好難接受未來有一日聽到佢成口粗口咁同我傾偈，又或者跟咗唔知邊個同事去叫雞，但如果呢個係佢夢想我都會支持嘅！

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責任編輯：王明芳