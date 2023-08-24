【搶人才】共收12萬宗申請　孫玉菡︰入境處會突擊巡查申請人及聘用公司所申報資料

▲ 勞工及福利局長孫玉菡。（資料圖片）

港府正全力「搶人才」，勞工及福利局局長孫玉菡稱，截至上月底，各項吸引人才的措施共收到12萬宗申請，逾7.5萬宗獲批，當中有超過3.8萬名申請者已經抵港。

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孫玉菡接受內地報章訪問時指，在7個月內已超越每年至少輸入3.5萬名人才的目標，數字令人鼓舞。他認為香港機遇處處，對全球人才仍有相當吸引力。

在各項人才入境計劃中，孫玉菡表示高才通計劃反應尤其踴躍，由推出至今年7月31日，已接獲超過4萬宗申請，批出超過3萬宗申請。

不過，孫玉菡指出，全球競奪人才的情況仍激烈，港府仍需繼續積極吸納更多世界各地人才到港發展，強調會適時檢討及調整措施，務求在國際人才爭奪戰中脫穎而出。

孫玉菡表示，入境處在審批各項輸入人才計劃的來港簽證或延期申請時，會嚴格把關，確保只有合資格人士獲准來港。入境處會不時進行突擊巡查，包括實地核實聘用公司的營運模式、財務狀況及員工資料等，以判斷申請人或其聘用公司所申報的資料是否屬實。

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責任編輯：戴朗希