【煽惑襲警】涉網上發文煽惑他人襲警　資訊科技技術員認煽惑判囚半年

▲ 涉網上發文煽惑他人襲警，資訊科技技術員認煽惑判囚半年。（資料圖片）

2021年銅鑼灣7.1刺警案後，36歲資訊科技技術員涉在網上發布煽惑傷害警員的信息，包括討論如何用刀，以及稱「唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」。技術早前於區域法院承認1項煽惑他人有意圖而傷人罪，今（24日）被判監半年。暫委法官判刑時指，被告沒有實質計劃使警員受傷，同意本案嚴重性較同類型案件低。

男被告黎哲（38歲），報稱資訊科技技術員，早前承認1項煽惑他人有意圖而傷人罪，控罪指他於2021年7月2日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員，意圖使該或該些警務人員身體受嚴重傷害。

暫委法官判刑時指，被告未有預謀在連登討論區發佈兩則留言，以盡快煽惑他人，被告亦未有透過某些方法增加煽惑成份，亦沒有實質計劃使警員受傷。

暫委法官同意本案嚴重性較同類型案件低，被告亦沒有將貼文置頂，並較同類案件獲得較少反應，遂以9個月監禁作量刑起點，考慮被告認罪後，判監半年。

案情指，2021年7月1日，有人在網上呼籲於港島一帶示威，當晚男子梁健輝於銅鑼灣用刀刺向警員後自殺。被告在翌日於連登討論區的貼文下留言，講述刀的形狀及攻擊時機等，又指「唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」。

被告於留言2分鐘後又引用了兩張相片，顯示1名人士用刀刺傷另1人的頸部，以及引用1張截圖看來顯示1名人士在戰術背景下使用刀具。被告警誡下稱，貼文只是在分享1名屠夫的「烹飪技巧」及教授他人如何使用刀具。

同類案件被告趙浩楠及葉倩敏，亦涉於2021年7月2日在連登討論區發布煽惑傷害警員的信息，早前分別被判囚半年以及10個月。

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記者：梁錦麟