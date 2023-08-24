  • 30°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 16:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【煽惑襲警】涉網上發文煽惑他人襲警　資訊科技技術員認煽惑判囚半年

社會 15:12 2023/08/24

分享：

分享：

熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

涉網上發文煽惑他人襲警，資訊科技技術員認煽惑判囚半年。（資料圖片）

2021年銅鑼灣7.1刺警案後，36歲資訊科技技術員涉在網上發布煽惑傷害警員的信息，包括討論如何用刀，以及稱「唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」。技術早前於區域法院承認1項煽惑他人有意圖而傷人罪，今（24日）被判監半年。暫委法官判刑時指，被告沒有實質計劃使警員受傷，同意本案嚴重性較同類型案件低。

男被告黎哲（38歲），報稱資訊科技技術員，早前承認1項煽惑他人有意圖而傷人罪，控罪指他於2021年7月2日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員，意圖使該或該些警務人員身體受嚴重傷害。

暫委法官判刑時指，被告未有預謀在連登討論區發佈兩則留言，以盡快煽惑他人，被告亦未有透過某些方法增加煽惑成份，亦沒有實質計劃使警員受傷。

暫委法官同意本案嚴重性較同類型案件低，被告亦沒有將貼文置頂，並較同類案件獲得較少反應，遂以9個月監禁作量刑起點，考慮被告認罪後，判監半年。

案情指，2021年7月1日，有人在網上呼籲於港島一帶示威，當晚男子梁健輝於銅鑼灣用刀刺向警員後自殺。被告在翌日於連登討論區的貼文下留言，講述刀的形狀及攻擊時機等，又指「唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」。

被告於留言2分鐘後又引用了兩張相片，顯示1名人士用刀刺傷另1人的頸部，以及引用1張截圖看來顯示1名人士在戰術背景下使用刀具。被告警誡下稱，貼文只是在分享1名屠夫的「烹飪技巧」及教授他人如何使用刀具。

同類案件被告趙浩楠及葉倩敏，亦涉於2021年7月2日在連登討論區發布煽惑傷害警員的信息，早前分別被判囚半年以及10個月。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【馬家健案】涉販毒案妨串謀礙司法公正　師爺認罪還押9月判刑
今日 12:25
【馬家健案】涉販毒案妨串謀礙司法公正　師爺認罪還押9月判刑
【夾公仔機】海關搜7間夾公仔店檢1600件冒牌公仔及玩具　拘2名男店舖東主
今日 12:37
【夾公仔機】海關搜7間夾公仔店檢1600件冒牌公仔及玩具　拘2名男店舖東主
【觀塘海濱】茶果嶺海濱公園今起啓用　設涼亭、園景區、兒童遊樂設施、健體設施
今日 13:55
【觀塘海濱】茶果嶺海濱公園今起啓用　設涼亭、園景區、兒童遊樂設施、健體設施
【人才計劃】吸引人才措施收12萬宗申請　孫玉菡︰香港對全球人才仍有吸引力
今日 15:08
【人才計劃】吸引人才措施收12萬宗申請　孫玉菡︰香港對全球人才仍有吸引力

你可能感興趣

【馬家健案】涉販毒案妨串謀礙司法公正　師爺認罪還押9月判刑
今日 12:25
【馬家健案】涉販毒案妨串謀礙司法公正　師爺認罪還押9月判刑
【夾公仔機】海關搜7間夾公仔店檢1600件冒牌公仔及玩具　拘2名男店舖東主
今日 12:37
【夾公仔機】海關搜7間夾公仔店檢1600件冒牌公仔及玩具　拘2名男店舖東主
【觀塘海濱】茶果嶺海濱公園今起啓用　設涼亭、園景區、兒童遊樂設施、健體設施
今日 13:55
【觀塘海濱】茶果嶺海濱公園今起啓用　設涼亭、園景區、兒童遊樂設施、健體設施
罪案 連登討論區 自殺 香港 警務處 銅鑼灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【癌症殺手】14歲女腹大如孕婦求醫揭患7種癌症　父日搬逾十噸菜賺錢醫愛女
17:01 2023/08/08
【癌症殺手】14歲女腹大如孕婦求醫揭患7種癌症　父日搬逾十噸菜賺錢醫愛女
【小一叩門】小一派位6月7日放榜 教育局宣布減小一叩門人數
15:52 2023/05/30
【小一叩門】小一派位6月7日放榜 教育局宣布減小一叩門人數