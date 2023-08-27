【破毒強人】張寶兒助老公解心結走出情緒低谷　夫妻彼此扶持感情昇華

人與人之間的相知相交是緣份，能夠遇上適合的另一半攜手到老是幸福。每一對夫妻亦會經歷高高低低，怎樣一起共同面對才是最重要，因在低潮過後，夫妻間的感情必定會有所昇華，同時令關係更為堅固。

就如早前報喜榮升做媽媽的張寶兒，與丈夫袁偉豪（Ben）結婚三年，一直恩愛如昔，即使二人自結婚以來，因寶兒的富貴家境，令Ben負面新聞不絕，飽受抨擊。但在Ben的低潮時寶兒不離不棄，共同面對，令他們的關係變得更堅固。

外界眼中她是對方的心靈導師，因她才令Ben慢慢從低谷走出來，寶兒接受TOPick專訪表示：「如其說是開導，我覺得反而是一種陪伴，每個人也有一個過程，由執着到看得開都要一個時間慢慢轉念。」

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角色有挑戰

由港姐入行的張寶兒在近日熱播中的劇集《破毒強人》中演記者「林可兒」一角，不但做事進取「踩界」，又為求拿到獨家消息不惜一切做交易，角色甚有發揮，令觀眾覺得有新鮮感。

今次角色甚有層次，演記者兼主播的寶兒直認有挑戰性：「除了演得報道純熟 ，要有專業主播的形象，她也是一個有血有肉的角色 ，在情感上要拿挰得很好。例如當遇到一些她很關注的事情發生，她仍然要在鏡頭前專業報道這件事，究竟情感的程度可以去到幾多 。 」

▲ （陳慧安 攝）

現實不同劇中角色做事主動

在劇中寶兒在工作上主動進取，做事很有目的性，現實中她自言與角色最大的分別是自己沒有強烈清晰的目標 ，原則性亦較強，不會為獲取一些利益而與人做交易。

她自言在工作上從未主動爭取：「剛入行時我很想演戲，可能在這行很久的前輩或者公司不同監製，他們會覺得我比較合適做綜藝，他們看到我某個的特質而是我自己看不到， 所以他們會說你可以專注綜藝先，這樣也不能埋沒自己一個可能性 ，我亦會去嘗試 ，因為很多時候一個人看自己與別人看自己是不同。」

而且，她認為在這行太主動也沒有用，因為很多事需要配合天時地埋人和：「要有適合的劇組﹑劇本，監製亦覺得你合適某一個角色，這樣先會一個機會。有時候你很想要某東西，但時機未到就未到 ，自己亦都未必準備好，我覺得不可以強求，與其說自己是被動，不如說我會用其它方法裝備自己，當有機會到，我也能捉得住。」

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家境成外界焦點 看得通透

不過入行至今，外界不時將焦點放在其家庭背景，同時令寶兒被標籤「唔憂做」，即使努力工作都像不被看見。

樂觀的寶兒沒有為此不快，反而笑言「有報道好過冇報道」：「其實最初會擔心家人會否受影響，他們都要慢慢適應又會關心我怎樣想，當發覺原來大家也不是將件事看得那麼重要，不如就專注在自己的生活和工作上。」

她續說：「這個時刻我未有很多的作品讓大家討論，所以就將焦點放在其它東西上，但我覺得一個演員，最享受自己的工作被人認同或欣賞 ，我希望假以時日有多點機會演戲 ，希望觀眾見到我的專業。但這個時刻大家未有途徑了解我的時候，我也沒有辨法 ，也要等待一個機會。」

如此看得通透，皆因她自言不喜歡沉淪在負面情緒，會想方法讓自己遠離這種壓力：「就如很多藝人出街，有時都會被認得關注，在公眾場所有些人可能會有壓力覺得做不到自己，但我覺得最重要是自己怎樣想，我出街都是做自己，很像你演一個角色，當你投入在那個世界，亦不用想那麼多。」

另一半對評論看得重

但身邊的另一半袁生反而相對較執着，未像她一樣看得通，對外界的評論看得十分重，心情亦因而大受影響，對此寶兒表示，「每個人執着的點也會不同，當一樣東西可以勾起你的情緒時，其實你用了那樣東西某方面定義自己 。」

她解釋老公為何對評論如此有反應：「袁生一直以來都很獨立，他亦用了很多年建立自己的事業 ，也是十分專注以及放很多心機在演戲及其專業上，所以當其他人將個焦點突然轉移到娛樂新聞，否定他以前的努力，我覺得這個是他對自己一個身份的矛盾 ，所以便會有反應。」

▲ 寶兒的家庭背景成外界焦點。

陪伴老公不離不棄

正因總總抨擊，Ben的情緒陷入谷底，最終能從黑暗低谷走出來，解開心中鬱結，便是全靠寶兒一路以來的扶持，成為他最大的依靠，難怪Ben曾在節目公開向愛妻表示「多謝你喺我最脆弱嘅時候扶住我。」

對於她被視作為老公的心靈導師，寶兒表示「如其說是開導 ，我覺得反而是一種陪伴，每個人也有一個過程 ，有些人可能執着某些事，你叫他看得開 ，但由執着到看得開都要一個時間慢慢消化這件事，慢慢轉念。」

她認為在過程要理解對方，並令對方承認對有些說話是有感覺，「時間慢慢過去，你會發現這些東西對你不是最重要。這個也有可能是自己的誤解，會發現原來以前是這樣理解自己，其實是可以放得開，要陪伴以及尊重有這個情緒，給點時間大家。」

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自認有執着時刻

言詞間感受到寶兒是十分理性的人，惟她自言在未認識老公前，也是感情豐富的人：「以前很容易就被觸動，可能就是這樣的性格 ，所以為何我喜歡演戲， 因為我喜歡釋放自己的情緒。而且，我知道我的另一半都是一個情感豐富的人，所以很多時候，兩個人要平衡 ，若果我們同是情感豐富的人，就會令很多決定變得很衝動。」

但寶兒自言也會有執着的時候，Ben便會反轉角色，叫她冷靜：「他對人十分友善，有時候我覺得有些權益應該要爭取，但他會說不要緊 ，都要給人空間做到要做的事，不能夠樣樣跟住自己的意向做，他會覺得做事不一定要那麼絕對 ，對人寬容些， 一人讓一步，他也會給我勸告。」

▲ （陳慧安 攝）

榮升媽媽

今年他們在身份上也有新轉變，家中將會多一位新成員，現時懷有六個月的寶兒，直認現時會將自己的需求說出來，例如一些她覺得自己做不到的事便不會勉強提出：「現時當我有不喜歡就會出聲，有些事情袁生會平衡我，他會覺得我提出的要求，有些事是可接受，有些則不可接受，我們會傾談，所以慢慢令我發現為何現在自己那麼小事都會較執着。」

她舉例說：「就如去餐廳吃飯，可能我本身要求走蔥 ，最終出來是沒有蔥，但可能沾了少許其它味道，我就會覺得這個不是我原本想要的東西，不如換走，但袁生會說其實這個是我可吃到，只不過不是我原本想要那個東西，不如接受 ，不應要人再弄多次。」

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老公責任感更重

至於榮升做爸爸的Ben，寶兒大讚對方責任感變得更重：「他剛去完歐洲電單車遊，當中有一個環節他要坐在一個專業電單車手的車尾，以往我一定鼓勵他去做，他都一定會嘗試，始終一生人難得一次能夠坐在專業電單車手的車尾。不過在那一刻他會想到安全的問題 ，多了要照顧家人的想法，最後他決定沒有參與那個環節 ，我覺得這點是不同了。」

她又笑指對方多了不同叮囑，例如早點睡 ﹑不要動作太快﹑不要經常跨過障礙物等，看似「長氣」的說話，盡顯Ben緊張太太的一面，難怪寶兒邊說邊流露一臉幸福的樣子。

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夫妻相處關係

不過夫妻間難免有吵架的時候，問到現在大家會否有個Signal當吵到某一個點時就要停，以免影響彼此感情，寶兒笑言：「以往我們都有這個停止罵交機制，中間可能吵到一個時候，就會不出聲，讓大家冷靜，而大家一向都是很快會說對不起的人。」

「我們很明白個關係比我們罵的任何事重要 ，所以真的沒試過過夜 。」寶兒自言以前會轉得較快，先說對不起，但近年有些變化，她指袁生也轉得快了會較其先說，大家對彼此理解更多。

▲ （陳慧安 攝）

適當放手

談到她認為自己是緊張型媽媽還是隨遇而安型？寶兒說：「我覺得緊張完發覺沒辨法後就隨遇而安，有時我都會無聊想BB將來會讀甚麼學校， 應該走國際學校路線還是傳統學校路線呢？因為我以前讀書都會有個追求， 之後我發現自己對他在某程度上已經分了甚麼是好和不好。」

但她明白要學懂放手，了解這個BB與其可能很不同，而袁生並會在旁提醒其那一套方法也不一定是必然，沒有一條所謂必勝的路，「怎樣才是最好，是否一定要讀到最好的學校，才是對他是最好的培育？我覺得這個觀念都會調整，因為所有事不一定是最好。」

從認識﹑相愛到成為終生伴侶，全因一個「緣」，相信寶兒與Ben感恩遇見對方，成為彼此一生中最重要的人。

記者:陳曉柔

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