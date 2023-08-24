【北上消費】內地網紅嘲「港人逼爆深圳」　狂數4大特徵：窮人來到深圳躺平就行

▲ 香港人一有假期就北上小旅行。

自兩地正式通關，現時不少港人北上深圳吃喝玩樂，有內地網紅就拍片指「香港人都快要佔領深圳了」，更提出數據表示14天內入境6大口岸的人數達180萬港人，反觀內地人來港只有54萬人次，足足少了126萬人次，形成強烈的反差，她還提出了港上北上消費的4大特徵。

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內地抖音網紅「陸漫漫bb」在平台上載影片，以「香港人都快要佔領深圳了！」為題，指自通關後，北上的港人愈來愈來，每逢周末深圳到處都是港人，她還提出了港人的4大特徵:

1.給錢必用Cash

2.出門必帶Sanitizer（洗手液）

3.說話必帶English

4.偷偷摸摸學著別人怎麼用手機點單

▲ 來深圳躺平就行了！ (圖：抖音)

網紅指只要有這4大特徵必定是港人，她並非空口說白話，她引用了3月22日至4月4日的「香港居民入境深圳人數統計」數據，深圳6大口岸在14天內有多達180萬香港人入境；同時內地遊客訪港卻只得54萬人次，反差極度強烈！

以前是內地人來港購物，現在風水大逆轉，她說：

過去二十多年都是內地人擠爆香港，在金店大掃貨了，避風塘炒蟹給我來十碟，但現在時代真的變了。

甚至乎她的朋友都跟她說，「這輩子都沒有見過那麼多香港人的」。



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該名抖音用戶影片在開頭，隨即表示「香港快要把深圳佔領」，更指出「香港居民入境深圳人數統計」由3月22日至4月4日，深圳6大口岸在14天內多達180萬港人入境，而內地訪港遊客就只得54萬人次。「陸漫漫bb」笑稱昔日內地人到港下單10碟避風塘炒蟹的日子已經過去，改為港人轉到深圳吃Omakase.。

除後又表示，在深圳一眼便能認出誰是港人，更勢口聲聲指出只要有以下特點「給錢必用Cash」、「出門必帶Sanitizer」、「說話必帶English」和「偷偷摸摸學著別人怎麼用手機點單」就一定是港人。該名抖音女除了一臉不屑外，最令港人生氣的莫過於最後一句「香港住鳥籠，做窮人，來到深圳可躺平，無腦，吃好，玩好，可謂香港人民的淄博」。

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港人北上消費原因只有一個

而她也指港人北上的原因只有一個，就是平，在深圳吃喝玩樂都比香港便宜得多「圳口岸附近，滿大街都是日料店，香港人以前都直接飛日本吃Omakase的，現在擠到深圳吃平替（便宜的替代品）、「一桌湖南菜才300多，唱個K 200多有大包間，還有自助水果吃的哦。在香港按摩一次的錢，來到深圳能同時按摩剪頭美甲三件套。」

她還嘲香港的窮人來到深圳就能享受很好的服務「你在香港住鳥籠，當窮人，來到深圳躺平就行，無腦吃好喝好玩好，可謂香港人民的淄博」網紅還模仿香港人的「港普口音」，該影片吸引了7.6萬人讚好與及1.4萬次轉發。

有內地網民留言表示「香港人居然也彎下高傲的腰了」、「限制他們每次只能帶兩罐，七天只能來一次」、「拿香港的高工資、來深圳的消費，太爽了啊」。

不過都有港人留言指「深圳消費不低，不過相比香港各方面都有優勢，上星期請同事過深圳皇崗村食飯和按摩，食牛肉火鍋9個人埋單2千8，去東方園按摩埋单一共4千幾，很多人可能要做成個月才攢到這個數。」



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責任編輯︰王明芳