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【粉嶺高球場】哥球會申暫緩環評決定　法官批准暫緩令直至司法覆核結果為止

社會 15:36 2023/08/24

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哥球會申暫緩環評決定，法官批准暫緩令直至司法覆核結果為止。（資料圖片）

政府擬收回粉嶺高球場舊場興建公屋，香港哥爾夫球會早前入稟申司法覆核，質疑環保署有條件批准環評報告，高院早前先處理暫緩環評決定之申請。法官今（24日）頒下判詞批准暫緩令，直至司法覆核有結果為止。

申請人香港哥爾夫球會，答辯人環境保護署署長，土木工程拓展署為利益關係方。
 
法官早前已批准司法覆核許可申請，暫定聆訊於2024年5月9日進行，預計需時3天，並頒令臨時暫緩環保署決定。

申請人早前指，根據環評報告，署長接納涉事舊場為文化遺產。事實上舊場有逾百年歷史，內有80棵逾百年稀有潛在古樹。政府收回32公頃用地，其中9.5公頃擬興建11幢公屋，當中8幢位置，最少須移除25棵古樹，申請人認為此舉與政府優先保護古樹政策相違，對鄰近生態環境造成無可挽回的影響。

答辯人重申，政府一向支持香港體育發展，但亦須處理市民面對的住屋問題。答辯人指出，土拓署願意承諾於24個月內，不會於有關地段展開任何前期或建築工程，直至司法覆核判決止，認為法庭毋須頒下暫緩令。
 
答辯人認為，若法庭最終撤銷環評報告，根據法例沒有規定署方須重新撰寫報告。若法庭頒令暫緩決定，亦將延遲興建項目，強調解決房屋問題為重要議題。答辯人指若申請人勝訴，亦不影響收地，政府會以其他方法緩解以減少影響，至於會否興建公屋，則由政府決定。

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記者：林育慧

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