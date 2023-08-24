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【金融人才】財庫局推多項培訓計劃　陳浩濂︰金融業人才需求殷切

政治 15:38 2023/08/24

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財經事務及庫務局副局長陳浩濂與金融發展局青年就業資訊計劃的學生諮詢小組代表作午餐交流。（受訪者供圖）

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，金融業是以人為本的產業，人才需求殷切，特別是綠色金融和金融科技等正在蓬勃發展及不斷變革的範疇。因此，財庫局一直積極推動培訓計劃，培養與時並進的人才，例如去年底推出為期3年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」及於2023/24年度推出「專上學生金融科技實習計劃」等。

陳浩濂今日與金融發展局青年就業資訊計劃的學生諮詢小組代表作午餐交流，期間談及職涯規劃及見工技巧，並討論大學生可如何裝備自己及抓緊行業最新趨勢。陳亦趁機了解學生的想法和關注點，他表示，各人多關注虛擬銀行、私募基金、區塊連應用及環球資產配置等不同範疇。

陳浩濂亦藉機向同學們介紹香港金融產業的多樣化和相關發展機會，並鼓勵他們「多聽、多問、多試」，提高自己的專業能力和價值，為未來在金融業發展做好準備。

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記者：戴朗希

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