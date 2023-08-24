【乘車禮儀】女留學生搭電車一個動作　竟遭日本大媽用手袋拍打責罵

▲ 女留學生搭電車一個動作，竟遭日本大媽用手袋拍打責罵。

不同國家都有不同的當地文化和習慣。近日，一名赴日留學的内地學生在搭乘電車時，因車廂内乘客不多，便自然地翹起二郎腿。未料，卻遭一旁的日本大媽用手袋拍打她的膝蓋，示意她放下，事主意識到後便放下腳並道歉。然而大媽卻變本加厲，更當面拿出手機拍照，甚至責駡女子：「惡劣的中國人」！

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該名留學生近日於「小紅書」發文分享坐電車的經歷。她憶述，當日早上與朋友一起坐電車通勤時，因車廂内很空，便在座位上翹腳。中途一名日本大媽上車後站在事主面前，事主隨即把雙腿收入少許，但仍然維持翹腳狀態。

該名大媽其後在事主面前，數度用手袋掃向她的腿，事主原以為是不小心碰到，便不多加理會。然後大媽直接拍她的肩膀，讓她把腿放下，她於是向大媽道歉，就完全放下腳。

結果，大媽直接站在事主面前，拿出手機拍照，被要求刪相後仍忿忿不平，直接駡了一句「惡劣的中國人」，就到一旁的座位坐下，當作什麽事也沒有發生一樣，讓事主及朋友當場傻眼。

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事主指，一開始並不知道在日本電車上不能翹腳，以為是自己的問題，便向大媽道歉。她亦表示，無法理解大媽將搭車禮儀上升到國家問題，遂無奈在網上向其他網友尋求解決方法。

我確實不知道日本電車上不能翹二郎腿（翹腳），我一開始確實以為是我的問題，就説了對不起。但後面越想越覺得她是故意的，明明車上有位置，也很空，為什麽一定要站我面前。

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事後，女事主聽從網友的建議進行報警，警察明確指出這位日本大媽主動對乘客出手、出言辱駡，還進行偷拍的行為十分過分，表示後續會繼續尋找該名大媽，並讓她刪除偷拍的照片，以及撤銷可能發在網絡上的帖文，向事主道歉。

而對於是否可以在電車上翹腳的問題，警察表示這是禮儀的問題，但社會中沒有明列規定禁止翹腳，可在不影響他人的情況下，選擇自己習慣的方式。她又建議，若有人想動手時，要及時説出「不要碰我」，盡量避免冲突；如在電車遇到類似情況，要立即在下一站下車，及時找車站内的工作人員報警。

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責任編輯：羅嘉欣