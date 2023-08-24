【香港小姐2023】4大「愛妻號」合體為港姐獻出第一次　志偉傳授司儀錦囊：著靚啲！

▲ （左起）陳山聰、陳展鵬、陳豪及蕭正楠組成「四陳一蕭」超新鮮港姐司儀陣容。

《2023香港小姐競選》將於周日（8月27日）晚進行決賽，而每年港姐司儀陣容均是各界關注焦點之一。

今年打破傳統將人工智能（AI）融入選美盛事的大會，繼早前公布其中一名大會司儀由史上首位AI港姐司儀陳婉嫣（Evelyn）擔任外，今日（8月24日）正式官方公布及落實另外4名大會司儀陣容，分別為陳豪（阿Mo）、陳展鵬、陳山聰及蕭正楠，配搭陳婉嫣組成「四陳一蕭」超新鮮陣容。

由於「三陳一蕭」都是大忙人，單是度期夾司儀稿及綵排已遇上不少困難，最終3人昨晚（8月23日）終抽出空檔坐定定、聚首電視城聽Briefing兼進行首次對稿。

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被欽點擔任司儀全因有顏值？

昨晚首度對稿會議，4位「港姐司儀新丁」全程表現認真，謹慎地跟足工作人員指示對稿，對於不太肯定的佳麗及嘉賓等名字發音亦會第一時間發問，及主動了解所有佳麗背景資料。

由於4子均是為港姐獻出第一次做大騷司儀，故對稿期間已大為緊張，單是照稿讀都不停食螺絲，笑料百出。

而抱恙中的總經理曾志偉養病期間仍心繫公司大小事，得知他殺昨晚對稿，故突擊透過Zoom跟4子打氣，令他們大為驚喜。志偉不但跟4人分享做港姐主持技巧，更大派定心丸，安慰4人「稿嘅嘢唔重要」，更拋出3字錦囊，叫4子當晚最重要就係：「著靚啲！」

曾志偉打氣期間笑言由於有感過往港姐大會司儀大多「甩皮甩骨」，故今年花了不少心思及時間挑選司儀「顏值度」，最後終鎖定被熱捧為全公司最型最正的「愛妻組合」阿Mo、展鵬、山聰及阿蕭，才可襯番今年水準被看高一線的16位佳麗，更可為當晚畫面增添可觀性及平衡感。

他殺聽畢總經理教路後，甫完成對稿工作即對當晚衣著議論紛紛，更笑言接下來的頭號任務是搵靚衫！

陳展鵬拖單文柔落水背對白

其實總經理來電打氣前，「三陳一蕭」接受無綫娛樂新聞台訪問時曾爭相表達對於要應付「50版紙司儀稿」的憂慮，山聰笑言：「雖然平時成日背劇本，但我唔係太習慣面對鏡頭講嘢。」展鵬則笑謂要拉老婆單文柔落水：「呢度咁多嘢要背，點都要請佢幫忙背吓稿。」

4人當時亦一度為衣著問題大感頭痕，阿蕭更搞笑指可考慮以咸蛋超人Look上陣：「可以笠住個頭，邊個錯咗都唔知。」

另外，山聰昨晚完成對稿工作後，即將司儀稿放上社交網並留言指自己由細到大都是香港小姐的忠實觀眾：「由細睇到大，諗都冇諗過，成為香港小姐大會司儀，絕對值得記錄嘅一次，我哋四位一定會全力以赴。」

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