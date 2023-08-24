【荃灣首置地流標】梁文廣：房協發展是適當方向因可再壓縮成本　民主黨：流標屬政府咎由自取

▲ 梁文廣今日指，由房協發展是適當方向。(梁文廣fb圖片)

荃灣油柑頭「港人首次置業」住宅地流標，房屋局決定，改為邀請房協承接項目，繼續在地皮興建首置單位。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣今日指，由房協發展是適當方向，可以在成本及利潤上，有所壓縮，不擔心房協欠缺經驗，因曾參與發展夾屋。民主黨則批評，政府當初未有詳細規劃，即發出多張空頭支票，漠視該區居民的擔憂及反對聲音強行將項目上馬，最終各發展商拒絕入標，屬政府咎由自取，並質疑房協有否足夠能力處理擴闊道路、平整斜坡等問題。

梁文廣今日在電台節目指，今次項目要求全部單位用作「首置」，標書上亦對價格折扣及單位面積等有所限制，有關土地需要進行平整，成本亦會轉嫁私人發展商，種種因素都限制了私人發展商參與的意欲。市場對於今次流標早有心理準備，因為市場對樓價走勢、銀行利息及地產商是否有意參與政府項目都不太樂觀。他建議，政府日後邀請發展商參與資助房屋項目，應先做好土地平整，在社區設施配套上亦可以給發展商多一些決定權。

今次是房協首次承接的「首置」項目，但梁文廣指，不擔心房協欠缺經驗，因為房協過往亦曾參與發展夾屋。他指，由房協發展，利潤上可以再壓縮，能夠自負盈虧就足夠，發展壓力會較小。

民主黨發展政策發言人、前荃灣區議員易承聰表示，有關項目於2020年10月首次諮詢區議會意見前已發起網上問卷調查，並收集到逾1300份有效回覆，其中有接近九成的麗城區居民表示不同意項目進行，並對項目帶來交通、環境及社區配套等方面感到擔憂。他提到，路政署聘請的顧問公司曾指，寶豐路與青山公路荃灣段只能容許不長於10米的車輛，即小巴及中巴進入，建議拓闊道路。地政總署代表則表示道路改善工程會由日後中標的發展商負責。

民主黨促研究落實將荃灣線延至麗城深井一帶 以紓緩新增人口

易承聰指，不會質疑房協的造屋功力，但有關項目涉及擴闊道路、平整斜坡等問題，房協是否有足夠能力處理實在令人懷疑。他促請，政府既然當初信口雌黃，為求項目上馬列出一堆空頭支票，現時應竭盡全力嘗試兌現，尤其研究落實將荃灣線延至麗城、深井一帶以紓緩新增人口，以「體恤安置」方式協助受影響的寮屋居民移遷項目繼續生活等。