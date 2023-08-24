  • 30°C
香港時間 : 2023824日 (週四) 16:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【荃灣首置地流標】梁文廣：房協發展是適當方向因可再壓縮成本　民主黨：流標屬政府咎由自取

政治 15:58 2023/08/24

分享：

分享：

熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

梁文廣今日指，由房協發展是適當方向。(梁文廣fb圖片)

荃灣油柑頭「港人首次置業」住宅地流標，房屋局決定，改為邀請房協承接項目，繼續在地皮興建首置單位。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣今日指，由房協發展是適當方向，可以在成本及利潤上，有所壓縮，不擔心房協欠缺經驗，因曾參與發展夾屋。民主黨則批評，政府當初未有詳細規劃，即發出多張空頭支票，漠視該區居民的擔憂及反對聲音強行將項目上馬，最終各發展商拒絕入標，屬政府咎由自取，並質疑房協有否足夠能力處理擴闊道路、平整斜坡等問題。

梁文廣今日在電台節目指，今次項目要求全部單位用作「首置」，標書上亦對價格折扣及單位面積等有所限制，有關土地需要進行平整，成本亦會轉嫁私人發展商，種種因素都限制了私人發展商參與的意欲。市場對於今次流標早有心理準備，因為市場對樓價走勢、銀行利息及地產商是否有意參與政府項目都不太樂觀。他建議，政府日後邀請發展商參與資助房屋項目，應先做好土地平整，在社區設施配套上亦可以給發展商多一些決定權。

今次是房協首次承接的「首置」項目，但梁文廣指，不擔心房協欠缺經驗，因為房協過往亦曾參與發展夾屋。他指，由房協發展，利潤上可以再壓縮，能夠自負盈虧就足夠，發展壓力會較小。

民主黨發展政策發言人、前荃灣區議員易承聰表示，有關項目於2020年10月首次諮詢區議會意見前已發起網上問卷調查，並收集到逾1300份有效回覆，其中有接近九成的麗城區居民表示不同意項目進行，並對項目帶來交通、環境及社區配套等方面感到擔憂。他提到，路政署聘請的顧問公司曾指，寶豐路與青山公路荃灣段只能容許不長於10米的車輛，即小巴及中巴進入，建議拓闊道路。地政總署代表則表示道路改善工程會由日後中標的發展商負責。

民主黨促研究落實將荃灣線延至麗城深井一帶  以紓緩新增人口

易承聰指，不會質疑房協的造屋功力，但有關項目涉及擴闊道路、平整斜坡等問題，房協是否有足夠能力處理實在令人懷疑。他促請，政府既然當初信口雌黃，為求項目上馬列出一堆空頭支票，現時應竭盡全力嘗試兌現，尤其研究落實將荃灣線延至麗城、深井一帶以紓緩新增人口，以「體恤安置」方式協助受影響的寮屋居民移遷項目繼續生活等。

相關文章

【人事變動】港澳辦副主任楊萬明出任中國人民對外友好協會會長
18:09 2023/08/23
【人事變動】港澳辦副主任楊萬明出任中國人民對外友好協會會長
【粉嶺高球場】哥球會申暫緩環評決定　法官批准暫緩令直至司法覆核結果為止
今日 15:36
【粉嶺高球場】哥球會申暫緩環評決定　法官批准暫緩令直至司法覆核結果為止
【關愛隊】荃灣、南區關愛隊遴選結果出爐　當局冀四月內起動
16:23 2023/03/30
【關愛隊】荃灣、南區關愛隊遴選結果出爐　當局冀四月內起動

你可能感興趣

【人事變動】港澳辦副主任楊萬明出任中國人民對外友好協會會長
18:09 2023/08/23
【人事變動】港澳辦副主任楊萬明出任中國人民對外友好協會會長
【粉嶺高球場】哥球會申暫緩環評決定　法官批准暫緩令直至司法覆核結果為止
今日 15:36
【粉嶺高球場】哥球會申暫緩環評決定　法官批准暫緩令直至司法覆核結果為止
【關愛隊】荃灣、南區關愛隊遴選結果出爐　當局冀四月內起動
16:23 2023/03/30
【關愛隊】荃灣、南區關愛隊遴選結果出爐　當局冀四月內起動
荃灣區 房屋局 小巴 區議會 民主黨 荃灣 地政總署 路政署 房協 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【癌症殺手】14歲女腹大如孕婦求醫揭患7種癌症　父日搬逾十噸菜賺錢醫愛女
17:01 2023/08/08
【癌症殺手】14歲女腹大如孕婦求醫揭患7種癌症　父日搬逾十噸菜賺錢醫愛女
【小一叩門】小一派位6月7日放榜 教育局宣布減小一叩門人數
15:52 2023/05/30
【小一叩門】小一派位6月7日放榜 教育局宣布減小一叩門人數