【TVB高層】許濤開記招否認離職　指志偉身體與精神狀況較實際年齡年輕

▲ 無綫主席許濤在今日下午4時半於電視城開記者會，身在台灣的曾志偉亦透過視像會議現身。

今日（8月24日）凌晨有傳媒報道指，無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉及無綫主席許濤將離職，更傳出將由新班子接管。

而且，更傳無綫製作基地亦會北移，只剩下人氣節目《東張西望》及王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》繼續在將軍澳電視城拍攝及生產。

TVB立即以「關於不實報道的重要申明澄清」為題發出聲明以正視聽，否認傳聞，指有關報道所謂的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，完全沒有根據。

在今日更突然通知傳媒，無綫主席許濤在今日4時半於電視城開記者會，身在台灣的曾志偉亦透過視像會議現身。

【TVB人事變動】許濤曾志偉被指將離任無綫 TVB凌晨發聲明澄清：完全沒有根據

許濤就不實報導澄清

針對媒體的不實報導，許濤作出澄清：

針對今日喺媒體上廣泛流傳嘅不實報道，我想借呢個機會同各位澄清，報導講到我同曾志偉先生會離開TVB嘅崗位，呢個報導絕非事實。 我喺呢度同線上嘅曾志偉先生澄清，我哋兩個絕無離開TVB現有崗位嘅計劃。 而事實上，我噚日朝早先開完公司董事會，同各位公司董事相討公司嘅發展方向。 而喺尋日嘅傍晚時份，我都同公司100位高級行政人員開咗一個會，討論公司嘅營運策略。 另外，我作為公司嘅執行主席，我亦同股東有保持常態性嘅溝通，佢哋都對現有管理團隊非常支持，認為我哋係最適合帶領TVB繼續改革嘅團隊。 所以媒體上講到我同曾志偉先生要離職嘅傳言，係完全同事實不符。 任何一間上司公司，關於高級行政管理人員嘅人事變動消息，都係絕對對股價係敏感訊息，而我哋TVB由噚日發布咗中期業績，喺媒體上廣泛流傳嘅呢啲不實報道，可能會對公司嘅股價有所影響，所以今日我哋要嚴肅咁樣去處理呢個問題，同大家、公眾交代，以及按照公司嘅既定程序，會將呢件事提交畀相關嘅執法機構調查。

主要股東繼續支持TVB

許濤接受傳媒訪問，有記者問到會否出招穩定軍心，他指溝通的內容很重要，又指主要股東會繼續支持TVB，並提供更多資金與資源。

另外，他指劇集在內地拍攝是很正常的事，也是TVB的發展方向，「唔好將國內發展同埋喺香港發展，變成只可以兩個選其一，香港作為基地並爭取大陸嘅市場，係一個更加明智嘅策略。」

▲ 許濤（文子健 攝）

許濤讚志偉為好幫手

當被問到志偉的身體狀況會否影響其工作，他指自己估計志偉的身體與精神狀況也較實際年齡年輕，並說：「佢係一個非常有活力嘅一個好幫手，都係一個好好嘅leader。」

他期望，志偉在休息過後會承擔比現時更多的工作。

▲ 身在台灣的曾志偉亦透過視像會議現身。（文子健 攝）

曾志偉：點解報紙會咁報道呢

志偉就笑言：「一定有影響嘅，原本我返嚟安排咗跳水同跳降落傘嘅。放心啦，工作如常都冇太大影響，同埋盡快返嚟同大家見面。」

對於報道的感受，志偉說：「我呢個手術唔笑得，睇完個報道之後，就只有一個疑問，就係『點解會咁呢？』，即係同梁朝偉個報道一樣，佢又出嚟澄清，我又出嚟澄清，係好無謂。」

他續說：「作為一個藝人，乜嘢都有人講，但係牽涉到公司咁咪出嚟講兩句囉。對我嚟講，呢啲真係小事一則，只係得啖笑，但係點解報紙會咁報道呢，呢個對我嚟講係一個好大嘅疑問。」

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記者：游艾維

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