【尖沙咀】康文署邀非牟利機構提交建議書　管理星光大道及梳士巴利花園爲期15年

▲ 尖沙咀星光大道。(資料圖片)

康文署今日（24日）邀請非牟利機構就位於尖沙咀海濱的星光大道及梳士巴利花園的管理、營運及保養工作提交建議書，並於11月23日下午5時截止；康文署將於9月21日舉行簡介會。



星光大道跟毗鄰的梳士巴利花園是欣賞維多利亞港的熱門景點。現時星光大道的管理、營運和保養工作的委託期將於2024年4月結束。為進一步優化尖沙咀海濱成為集藝術、文化、旅遊、康樂及體育於一身的公共空間，康文署現邀請有興趣的機構，就星光大道及梳士巴利花園2024年4月開始，為期15年的管理、營運、保養和其他優化服務提交建議書。

康文署已擬備邀請文件，詳列有關服務範圍、申請資格、提交建議書所需注意事項、評審程序、挑選準則，以及主要委聘條款。有興趣申請的機構可派代表出席於今年9月21日舉行的簡介會。邀請文件和簡介會詳情已上載於網站。

康文署邀請文件中列明，目標是進一步改善尖沙咀海濱，將其發展成為香港的主要景點和世界級的本地及國際遊客旅遊勝地；為尖沙咀海濱的公眾休憩空間注入活力，使這些場地成為連接鄰近文化設施的藝術、文化、旅遊、休閒和體育骨幹，提供獨特和遊客的全面體驗，讓「星光大道」繼續成為香港電影業的標誌。

營運商必須履行8年固定期限的管理、營運及保養，經審查後可續展7年的服務期限。政府有絕對酌情權決定是否8年任期屆滿後續約。政府將支付名義性的服務費用1元，政府對營運者遭受的任何虧損不承擔責任；營運者可向外部來源募集捐款，以支付場地的預先運營支出。資金來源可來自私人或公共組織、信託等，所有產生的收入都應用於場地的持續運營。

文件中設國安條款，若投標者參與或已參與危害國家安全的行為或活動，政府有權取消參與者的資格，並於營運期間立即終止合約。

星光大道的橋樑結構建於1982年，現時的星光大道由新世界發展有限公司於 2003年斥資興建及自2004年開放以來負責管理，有關合約至2024年。

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