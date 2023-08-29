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HiPP有機HMP 嬰兒奶粉特約:《爸知弊！你嚟湊吖！》親子真人騷 小朋友健康成長全攻略

特約 18:00 2023/08/29

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

今時今日還分「男主外、女主內」未免太過時，只要爸媽分工得宜，男人湊仔一樣「天下無難事」！為貼身以真實角度直擊時下藝人爸爸獨力湊仔表現，無綫特意開拍實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，邀來「神之男人」黎諾懿、「萬能媽咪」陳敏之化身成「爸知弊幼稚園」的校長及副校長，向四大藝人爸爸下「育兒」戰書！而媽媽們亦與節目組結成同盟，針對各爸爸湊仔上的「問題」來個湊B大考驗。四爸在節目中盡展「湊仔潛能」，目標只有一個：讓小朋友的童年成長快樂健康。

100%親子真人騷 「三冇」情況下拍攝

製作組邀來4名各有特色的藝人爸爸參與拍攝，包括「食腦爸爸」林盛斌、「喊包爸爸」林子善、「暖男爸爸」陳展鵬及「無為爸爸」Alex。為增加節目真實感，四位爸爸在正式開拍前只接到「與太太及小朋友參與親子節目拍攝」的訊息，在抵達拍攝現場後，製作組會以各樣理由調走媽媽，暗地開展連串拍攝及任務，在「冇劇本」、「冇預警」及「冇得傾」的「三冇」情況下測試他爸爸們獨力照顧小朋友的隨機應變能力。

早前無綫「Happy Summer」記者會上播放的宣傳片中，Alex明顯遇上危機，他最後能否拆彈成功？

林子善一家三口

化解不知情危機

說到不知情，食物敏感可算是家長和小朋友成長的最大頭號敵人。主因他們的身體和免疫系統尚未完全發育，對化學物質的排除和代謝能力較弱，容易受到有害化學殘留物長遠的影響。比如奶牛曾注射抗生素會增加嬰幼兒患上食物敏感、鼻敏感和哮喘的風險；激素會影響荷爾蒙分泌，促使孩子性早熟；農藥殘留會直接影響孩子智商和身體發育。因此，作為父母時常要「一眼關七」，了解孩子的身體狀況和食物來源，平日在揀選食物或食材也要分外留意成分，其中選擇無激素、無農藥、無基因改造的有機食品可以有助減少接觸有害成分的機會，長遠減少兒童的敏感機率。 

校長黎諾懿除了主持大局，還負責「陪玩」及「隱瞞」爸爸們有關任務內容。

無論是節目還是食品，究竟爸爸們能夠化解幾多未知情況呢？然而對於嬰孩必不可少的奶粉，出生第一步選擇有機奶粉，由加固開始從小培養孩子建立良好的有機飲食習慣，從中吸收更豐富天然營養素，接近母乳營養，讓小朋友在健康安全的環境下成長。針對嬰孩不同的成長階段，HiPP喜寶的有機嬰兒配方奶粉及各類有機食品，例如有機米糊、有機蔬果蓉、有機穀物片等，獲得歐盟有機及HiPP喜寶有機印章認證，全線產品均在嚴格監察下生產，更為每一批奶粉額外進行500項測試，可以過濾並排除約1,200種可能有害的殘留物質，爸爸媽媽可絕對放心。

天羅地網式隱藏鏡頭與任務

《爸知弊》製作組事前不但進行大量資料搜集，更秘密與媽媽作事先溝通，了解各位爸爸在「湊仔」方面的不足，再度身設計各種挑戰任務。每集任務內容截然不同，務求找出爸爸們的「湊仔盲點」，加以改善。而媽媽們將聯乘副校長陳敏之、育兒專家Rosa安坐於秘密監控室，監察老公100%的真實湊仔舉動兼評價他們的表現，甚至在製作組協助下隨心所欲向老公發號施令！為免錯過藝人爸爸及小朋友最真實反應，製作組在現場設置了天羅地網式的隱藏鏡頭，以確保爸爸們每個舉動都逃不出媽媽的「金睛火眼」！爸爸們亦有隱藏任務，要在子女不知情下誘導他們達成目標，包括「食晒飯」、「主動分享」等！

上排左起：陳敏之、黎諾懿；下排左起：育兒專家Rosa、林盛斌太太Pearl、素人家庭太太Lee Man。

「高敏」父母 「高敏」孩子

在隱藏鏡頭及任務下，爸媽與孩子的真實情感與反應無所遁形。父母只要牽涉小朋友就特別敏感、易有爭拗？當中十居其九離不開關心孩子的身心健康。除了食物過敏，小朋友亦常見濕疹及腸胃不適，有機會與遺傳、免疫系統、環境因素以及飲食習慣有關。為此，不少父母在懷孕開始愈趨選擇有機食品，寶寶出生後選擇天然益生菌的有機奶粉，後天改善他們的濕疹或敏感問題，同時增強免疫系統發展。

陳展鵬與單文柔一家三口

腸道無疑是身體免疫系統發展關鍵，而天然益生菌則改善腸道菌群平衡，加強自身腸道吸收力，減輕敏感及濕疹問題，愈來愈多家長會讓小朋友在日常飲食中攝取，打好基礎。其中HiPP喜寶是全港唯一全線蘊含母乳益生菌HMP的有機奶粉，全球專利HMP（編號: 304871485）是少數可以在母乳中提取並保存於有機奶粉中的活性益生菌，非人工基因改造，屬於母乳內的天然抗體。經臨床實證，有助增強上呼吸道及腸道免疫力，如同母乳中的營養，延續母乳的保護。

父母在選擇奶粉時，奶粉的安全性當然是首要考慮條件。不過有機奶粉和普通奶粉的最大差異在於奶源、成分及監管。採用珍貴的Top 1% 有機奶源，根據有機農業研究機構（FiBL）指出，如果土地曾使用農藥，十年內都不能再用來牧牛或生產有機食品，並符合歐盟、世衛及香港標準，安全又天然。

Alex與吳若希一家三口

素人家庭加入

製作組隨後更加入素人家庭，與藝人家庭互動及交流。首周現身的素人爸爸Davis性格安靜內斂，碰上「急驚風」的林盛斌，會擦出怎樣的火花？當藝人爸爸還要兼顧素人家庭的小朋友時，又會有甚麼驚人變化？由8月31日起逢周四、五晚十點半翡翠台《爸知弊！你嚟湊吖！》親子真人騷約定各位爸媽，一齊觀摩學習另類「湊仔經」！

林盛斌兒子Jaye Jaye與來自素人家庭的芊妤玩得不亦樂乎！

（特約）

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