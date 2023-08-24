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【藥物送遞】專科門診藥物送遞服務1,300人　下星期起擴至全部聯網

社會 16:23 2023/08/24

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專科門診藥物送遞服務1,300人，下星期起擴至全部聯網。（陳靜儀攝）

醫管局今年起推行專科門診藥物送遞服務，今年3月開始到8月22日，已為超過1,300名病人提供送藥到戶，大約9成為專科門診到診病人，其餘1成為遙距診症病人，總共為一成病人提供服務。醫管局表示，尚未推行的新界西聯網專科門診，將會於下星期提供服務。

目前的藥物送遞服務收費65元，亦附設免費藥劑師用藥指導模式，為病人提供藥物送遞服務。醫管局總藥劑師李成章表示，病人看完醫生後「如無其他野做」，可以透過Ha Go領取遙距藥籌，無需要留於醫院輪候，希望可以減輕病人輪候時間，亦減少藥劑部大堂的輪候人數。

醫管局表示，瑪麗醫院於5月至7月訪問333名曾使用藥物送遞服務的病人。病人服務整體滿意度達8.36分，97.3%受訪者表示會再使用服務。李成章表示，未來幾個月進行更大規模調查使用情況，了解未有使用藥物送遞服務的主要原因。

目前18歲或以下的病人未能使用藥物送遞服務。醫管局計劃繼續擴展藥物送遞服務，9月會增設「照顧者」及「我的子女模式」，10月計劃增至出院病人、免診取藥以及急症室病人。日後亦考慮將服務擴展至公私營協作，病人可以於社區藥房取藥。

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記者：陳展棋

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