【易通行】東隧周日清晨5時起不停車繳費　收費廣場行車線減到3至4條

▲ 東隧周日起實施易通車，不停車繳費。（梁偉榮攝）

東區海底隧道（東隧）將在周日（27日）上午5時實施易通行，淘汰人手收費亭及快易通行車線，東隧來回方向及支路會在上午4時至5時臨時封閉。另外持政府隧道費代用券（隧道券）者，可在周日起至明年6月30日到8個停車場辦理退款。

運輸署表示，東隧來往香港及九龍方向，各有7條收費通道，實施「易通行」後，人手及自動繳費通道會被取消，收費廣場往香港方向行車線會減至4條，往九龍則會減至3條。此外，午夜起將藍隧道實施「單管雙程」，屆時由將軍澳往香港方向的駕駛者，要改行茶果嶺道、油塘道及鯉魚門道前往東隧。而由將藍隧道和鯉魚門道經東隧往香港的駕駛人士，須靠左使用左一線或左二線通過收費亭進入隧道。

運輸署指，東隧臨時封閉期間，共有3條通宵巴士線，包括往來順利至中環港澳碼頭的N619號線、往來錦英苑至中環港澳碼頭的N680及往來調景嶺至中環港澳碼頭的N691，需改行紅隧，同時該三條巴士線設於東隧收費廣場的巴士站將臨時取消，並於紅隧收費廣場增設臨時巴士站；N680亦將會於鯉魚門道西行近藍田港鐵站增設臨時巴士站，其餘的原有巴士站將不受影響。另外，每小時一班的往來小西灣南灣半島至旺角的港島通宵專線小巴61號，班次將作調整。

運輸署又指，持隧道券的人士仍可在未實施「易通行」的大老山隧道及香港仔隧道使用，亦可在今年8月27日至明年6月30日，到位於中環、筲箕灣、尖沙咀、觀塘、黃大仙、葵芳、荃灣及沙田8個停車場的退款中心辦理退款手續，申請退款者須先填妥申請表格及帶同隧道券辦理退款。退款中心不會即場退款予申請20張以上隧道券退款者，有關退款將以劃線支票在15個工作天內寄予申請人，或以轉數快入帳。

▲ 退款中心地址。（運輸署提供）

運輸署又指，現時有98%車輛已獲發車輛貼，平均每日共有38萬架次車輛駛經5條已實施易通行的隧道，其中約9成車輛偵測到有安裝車輛貼，僅約7成已使用自動繳費，運輸署呼籲車主盡快安裝車輛貼及開易通行戶口和設定自動繳費方法。

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記者：黃小冰