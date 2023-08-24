【寵愛Pet Petx香港小姐】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹

▲ 何沛珈接受TOPick專訪時大談入行3年感受。

說起何沛珈（Roxanne），大家會想起香港小姐、「東張女神」、細龍生女友Luna，還是可愛傻氣的謝嘉嘉？何沛珈在TVB熱播劇集《寵愛Pet Pet》內演獸醫助護謝嘉嘉Jessica獲讚可愛，演技自然。不過，原來這部作品比起處境劇《愛·回家之開心速遞》還要早拍，是何沛珈第一個多對白、重發揮的角色。

回看自己的演出，她自我評分一般，認為可以做得更好：「我有跟監製（陳耀全）說對不起，覺得自己做得很差、不夠好，他說覺得自己做得差是應該的，覺得自己做得好，即是沒有進步，唯有下一套做得更好。」

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增磅近20磅

對於演出好評如潮，何沛珈直言從沒想過，由於每晚開劇必定吃宵夜，加上同劇兩主角林夏薇和周嘉洛不時「萬歲」，向來身材弗爆的她也不敵「養豬計劃」，急增近20磅：「又點心又雪糕，當時體重增至60kg（132磅），沒有節制自己，吃到連監製也喊停手，就快不連戲！我也擔心播出後，面會否圓到撐爆mon，想不到觀眾說謝嘉嘉很可愛、笑得甜，令我感到很意外。」

除了鏡頭外，劇中她有不少吃東西的場口，基本上「謝嘉嘉」總與食物聯上有關係，「有一場戲周嘉洛叫我到cafe，監視林夏薇跟黃子恆。這場戲我蠻喜歡，出來的化學反應很好笑，完全不想理會周嘉洛，只在專注地吃，大家都說這場戲好看。」

▲ （陳慧安 攝）

何沛珈因參演《痞子殿下》而認識監製陳耀全，她感謝對方信任和給予機會拍攝《寵愛Pet Pet》，「監製覺得我跟謝嘉嘉性格有共通點，《東張》裡的我有正經一面；私下的我比較傻氣、瘋瘋的，亦很喜歡笑，跟角色非常乎合。他叫我把自己的character放在謝嘉嘉上就可以。」

她於《愛·回家》的故事發展近來不多，問到會否像周嘉洛一樣，跳出劇組專心拍正劇？一向乖巧聽話的何沛珈表示聽從公司的安排，視乎公司會否將「Luna」延續，自己則想一直拍下去：「前陣子的確少拍了《愛·回家》的，因為拍了幾套正劇，如《痞子無間道》、《新聞女王》及《神耆小子》，多了不同的嘗試。因為Luna跟我本人性格不相似，她夠膽頂撞長輩，但我不敢，戲劇世界可以做一些現實中不會做的事，我蠻喜歡Luna這角色。」

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備受TVB力捧

參加《2020年度香港小姐競選》奪得五強名次的何沛珈，去年於《香港小姐再競選》勇奪雙料冠軍，同年更首度入圍「飛躍進步女藝員」。她坦言十分感謝再選港姐比賽，給觀眾重新認識自己：「讓大家知道何沛珈是一個怎樣的女生，原來她很搏、很勤力、很努力工作的。」

入行短短3年火速上位，再選港姐冠軍後即獲委派孖住「阿姐」汪明荃及陸浩明擔任慈善大騷主持。

▲ （IG圖片）

早前還跟隨無綫總經理曾志偉北上直播帶貨，曾志偉以「隱藏得好」的藝人來形容何沛珈，看來備受重用。對於被指極速上位，何沛珈直言不知道公司的排位如何：「時常說上位、上位，其實不知道自己排在公司哪位置，因為沒有明確位置表。大家說我上位的原因，可能見到我一直在進步，希望可以繼續上位、繼續進步。」

她續指，進步原因不單止是一次比賽，還有入行以來的工作機會，以及網民每個批評留言都是進步的動力：「網民說我上鏡肥胖，我努力地去減肥健身；網民說我有懶音，我會盡力改善。我會看留言但亦會篩選，視乎他說得對不對，如果網民批評得對，就要想辦法令這位網民對你改觀，變成喜歡你。」笑言會盡最大努力不斷改善，努力上位。

▲ 早前跟曾志偉北上直播帶貨。

性格變得硬淨

遇過最難堪的網民抨擊，何沛珈坦言最不開心被指提起亡母消費家人：「有時未必是我主動提起，或當下想抒發感情出來，最不開心有時談論我會將家人扯在一起。大家都有權利抒發意見，當作只是他自己的意見，唯有不看不把它放在心上，無關痛癢的不用放在心，專心應該要做的事。」

她指經歷一些事情後，性格變得硬淨，雖然沒有細講事情，但不禁讓人聯想因為母親的離開：「身為一個幕前工作者，其實有使命希望利用自己能力去感染他人，令大家樂觀一點，大家見到我會開心。

▲ 何沛珈提起亡母被指消費家人最難堪。

兼任母親責任照顧父妹

何沛珈在家裡是姐姐，有一個比自己細6年的妹妹。媽媽離逝後，她兼任母親職責照顧爸爸和妹妹，希望做一個好榜樣給妹妹，「我妹妹本身乖巧、生性，媽媽教得很好，性格和思想上不用擔心。平日會給她支持，例如她說想去台灣旅行，我會給她旅費津貼。其他便放手讓她自己去處理，我覺得放手也是一個教導，讓她自己多作決定。」

至於父親，何沛珈形容他個性很chill，反要由兩名女兒照顧，監督吃補健產品、督促多吃蔬菜：「始終年紀愈大身體變差，亦因為工作緣故經常吃外面的，所以放假盡量自己煮，我跟妹妹輪流下廚。」

▲ 爸爸是頭號粉絲。（IG圖片）

當年獲母親鼓勵參選港姐，而父親從小十分支持女兒做任何事，今次亦不例外，更是何沛珈的頭號粉絲：「他經常問，我最近有甚麼作品推出，趕快開myTV SUPER給他看！他會捕捉我所有亮相的時刻，分享到親戚群組；又會將我的訪問剪報，不時拿出來翻看。」

她續說：「爸爸看到我的作品，見到他臉非常滿足，覺得在電視裡的女兒很漂亮，從來沒有想像自己女兒會在電視機出現，很自豪、很開心，相信他會支持我繼續在這行發展。」

何沛珈大爆爸爸這名頭號粉絲更將《香港小姐再競選》司儀蔡國威宣布冠軍一刻設定為手機聆聲，令她感到尷尬卻不失禮貌地微笑：「爸爸很搞笑，叫他不要再設這個做聆聲，真的很尷尬！」

她感謝爸爸一直以來對自己的支持，最大心願當然是家人身體健康，同時希望努力賺錢，讓爸爸可以早日退休享福。

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改名否認迷信

入行時以「何孟珊」參選港姐，其後改藝名何沛珈。她自認並非迷信的人，認為「孟珊」較難發音，機緣巧合下經朋友認識一位堪輿學師傅，從幾個建議名字中挑選了「沛珈」，覺得容易上口，可令觀眾更容易記得自己。

「名字對工作發展有沒有幫助？我不知道，但你的做人處事、工作態度就跟事業好有關係。我覺得其實改任何名字，也都不會影響我對工作上的態度，就算叫嘉嘉好，沛沛也好，甚至叫孟孟都好，都不會影響。最緊要自己有機會一定要盡力把握，有時未必做到100分，但希望當下的我，做到當下的100分。」

▲ （IG圖片）

她自認對演藝事業非常積極，認為不像以往接踵而來的護士工作，「傷口的膠布貼得未如理想，下個病人可以有機會再貼得好，工作不會完。相反，當你在這行機會把握得不好，或工作態度差，例如遲到、不專心、沒禮貌，你不會有下一個機會。」

何沛珈十分珍惜每一個出鏡機會，坦言有時會遇上壓力，幸好自己有一套舒緩壓力的方法：「接到好像《新聞女王》、《痞子無間道》，當中的角色有故事線，我擔心掌握不好，會去跑步令壓力舒緩，出一身汗後讀劇本較容易入腦，之前擔任《明愛暖萬心》司儀，我也一邊跑機一邊背稿。」

▲ 憑《愛·回家之開心速遞》Luna一角成功入屋。（IG圖片）

零大騷經驗，卻被揀選拍住「阿姐」汪明荃及陸浩明擔任慈善騷主持，坦言感恩監製、導演及編審的信任，而這次是很好的經歷，讓她可從兩位前輩身上偷師。

她感恩地說：「在他們身上學會如何表現淡定，臨場情況應如何面對。編審即場改稿，我們就要立即將它背起來。記得有一部分，改後我便要立即上台，在這些臨時出現的狀況，他們都處理得很冷靜，幸好大家對我的評價也不是太差。」

同時，她很感謝公司給予多個範疇的機會，作出不同嘗試，讓觀眾看到何沛珈不同的可能性。

▲ （IG圖片）

視章子怡為目標

談及未來的演藝目標，何沛珈盼參與各種類型的角色，尤其最想挑戰吊威也做打女：「平日有做運動及學習武打，亦有跳舞底子，希望有朝一日可以嘗試拍一些跳著舞地打的戲！」

她表示，很喜歡內地影后章子怡在電影《臥虎藏龍》裡，一邊跳舞一邊打鼓的戲份：「很想有場戲做到這個效果，知道她苦練多時，她本身的舞蹈底子亦很有功架。」

除打戲，何沛珈直言很多角色未試過，反派也是其中想演的類型，而自己定期有上戲劇班進修演技，早前完成來自美國的戲劇老師教授的課堂，無時無刻為自己增值。

她透露在《新聞女王》中有一場戲離以抽離，回家後仍喊足一夜，最後靠跑步出汗才釋放出來：「因為這場戲我的角色要作出一些剖白，要跟大家坦白一些事情。我入戲得太深，第二早跑步回來才走出角色，但這個感覺很捧，做到劇入面自己想要的效果，感覺到自己『入咗去』！」

▲ （IG圖片）

承認有人追求

談及感情方面，訪問當天仍未爆出與「星三代」上位小生阮浩棕的緋聞，何沛珈同樣表示目前想專心發展演藝專業，繼續努力「上位」，繼續進步。

不過，女神就公開首要的擇偶條件：「最緊要錫我和錫我的家人，不單止照顧我，還要照顧爸爸和妹妹。希望將來的另一半是上進男孩，孭得起整頭家的人。」

講到上進，阮浩棕絕對符合條件，未知兩人會否有發展的可能呢？何沛珈強調感情事一切隨緣：「我已27歲，說沒有人追求都是騙你的。爸爸由18歲已催促我拍拖，每個父母都想自己女兒不用他們擔心，有人照顧，如果將來成事再告知他！」

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衣飾： Alice and Olivia

造型師: Lok Lam

化妝及髮型 : GiGi Nam

場地：Wonderland Art Healing

記者：馮雪怡

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