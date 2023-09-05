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【靚太廚房】營養師教整牛油果吞拿魚偽三文治　15分鐘完成簡易開學醒腦早餐

休閒消費 18:56 2023/09/05

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

營養師教整牛油果吞拿魚偽三文治，15分鐘完成簡易開學醒腦早餐。

9月意味著許多學生要開學了！作為全天的第一餐，早餐可謂十分重要。豐富又健康的早餐絕對可以令人全日精力充沛。今集《靚太廚房》請來了註冊營養師JIM LAU分享健康早餐的必要元素，以及教大家製作醒腦的牛油果吞拿魚偽三文治早餐。為甚麼叫「偽三文治」呢？這是因為外皮並沒有使用麵包的。學生們、家長們，不用擔心沒有早餐靈感了！

註冊營養師Jim。(曾嘉文攝)

營養成分

白飯澱粉質-確保腦部有足夠的營養素
牛油果脂肪酸-幫助提升血氣循環、令神經變得更活躍。
吞拿魚維他命B群、蛋白質-幫助骨骼發展
乳酪維他命B群、蛋白質-幫助骨骼發展
蔬菜維他命K-幫助神經協調，有助提神

牛油果吞拿魚偽三文治材料

健康且提神的牛油果吞拿魚偽三文治。(曾嘉文攝)

牛油果二分之一個
雞蛋黃適量
吞拿魚適量
隔夜飯半碗
蔬菜適量
乳酪1/2杯

點擊大圖了解做法：

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飯餅

1) 首先將隔夜飯與蛋黃混合。

2) 然後準備一個圓形模具，把剛才的隔夜飯分兩份放進模具內。

3) 然後開中火，將混合好的飯放進預熱好的平底鍋，將其煎香。

4) 等待的過程中，可同時準備牛油果吞拿魚他他醬。

5) 如飯餅呈金黃色，方可將其反到另外一面，多煎約2分鐘便可上碟。

牛油果吞拿魚他他醬

1) 首先，利用牛油果分割器將牛油果從中間剖開。

2) 從兩邊扭開，將果肉提取出來。

3) 加入吞拿魚及乳酪並拌勻。

組裝方法

1) 先將一塊飯餅放在碟上作為底層。

2) 然後按序放入蔬菜、牛油果吞拿魚他他醬。

3) 最後蓋上另外一塊飯餅，再調整一下位置，簡單的牛油果吞拿魚偽三文治早餐便完成了。

小貼士：

除了食用牛油果吞拿魚偽三文治之外，Jim亦建議早餐配一杯低脂牛奶。牛奶含有鈣質及蛋白質，可以幫助小朋友的骨骼發展，絕對是好早餐不可或缺的一部分。

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責任編輯︰阮佩鍶

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