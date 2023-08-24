【日本核廢水】K Kwong分享核廢水10大Q&A 　1原因堅持繼續「食日本嘢」

▲ K Kwong分享核廢水10大Q&A ，1原因堅持繼續「食日本嘢」。

日本東京電力公司今日（24日）宣布，於當地時間下午1時（香港中午時間12時）開始排放核廢水；而港府為表不滿，同日亦宣布啟動進口管制措施，禁止日本10個都縣的水產進口香港。正當市民憂心日本政府此舉是否會為社會帶來健康風險時，網絡社交紅人兼化學博士K Kwong（鄺士山）早前即在社交平台上解答大家的問題！

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K Kwong（鄺士山）於Facebook 以10條問題，自問自答去表達對日本政府排放核廢水的意見，直言並不支持香港政府向日本水產實施禁入措施，他自己亦不擔心核廢水排入海中，因為濃度低，往後仍然會繼續與孫兒「食日本嘢」，短期內也會再去日本玩。他又提醒，「海嘅水係上唔到陸地灌溉系統嘅」，強調絕非因「自己唔怕死」才發表如此言論，指「我個孫都食日本生果喎」。

核廢水10大問題

1. 怕唔怕福島核電廠水？

不怕，因為濃度低。

2.支持政府禁日本10個縣海產品嗎？

不支持，「搵嘢嚟做。」

3.以後唔畀入口，對你有影響？

冇影響，一向好少係香港食日本嘢，因為貴過日本好多，亦冇咁新鮮。我會飛去日本食！唔好同我爭！

4.係咪你自己唔怕死咋？

我個孫都食日本生果喎！

5.咁你真係唔驚 ?

我驚呀，我驚佢D核污水未排哂就再一次「東海大地震」，咁就一次過將未處理過嘅污水就排哂落海，全球漁業真正大鑊。我短期內會再去日本玩，唔好同我爭！

6.東海大地震嘅風險高嗎？

好高，所以積埋咁多污水並非好事。

7.會影響日本生果嗎？

唔會！唔會！唔會！海嘅水係上唔到陸地灌溉系統嘅

8.氚同碳14會永遠留係身體内嗎？

唔會！唔會！唔會！佢哋生物半衰期得幾日。

9.如果啲水冇事點解你唔攞嚟飲？

係經過海水稀釋咗嘅水無事，即濃度低到冇影響，但係我唔會飲海水。尿都冇事我都唔會攞尿嚟飲喎！

10.你賣國賊先至支持日本政府 ?

唔係日本政府做嘅所有嘢我都支持，最重要係透明度。好多國家都冇透明度。

帖文一出，隨即引起網民討論，有網民讚賞他解答了不少市民的困惑，幫大眾做了總結，令大家日後可以繼續安心去日本，「幫你做咗個總結：唔好同我爭」、「我肯定係同你爭嘅其中一個，今年內我最少會再去兩次」。

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責任編輯：羅嘉欣