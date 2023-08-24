【離開TVB】王祖藍疑正式離巢　消失無綫官網男藝人頁面

TVB再度傳出人事變動，效力TVB多年，曾空降出任高層「首席創意官」的王祖藍，被發現消失於藝人頁面疑正式離巢。

王祖藍在2021年3月19日，正式就任無綫電視新設的「首席創意官」，當時直屬總經理（節目內容營運）曾志偉，主理《好聲好戲》、《日日媽媽聲》、《聲生不息》和《有個閨密叫做祖藍》等。

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辭任TVB首席創意官

不過在去年指祖藍正式辭任TVB首席創意官，有傳其辭職的導火線是鍾嘉欣未能憑《星空下的仁醫》奪視后，而與曾勵珍和樂易玲有爭拗，結果當晚萬千星輝頒獎典禮最佳女主角由曾勵珍旗下製作《七公主》的林夏薇奪得。

有指王祖藍辭職，TVB主席許濤曾出面力挽，可是祖藍去意已決。

當時王祖藍就此事回覆傳媒查詢，沒有否認消息，只以「我真惹火」4個字作回應。

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在TVB官網男藝人頁面消失

至於翻看祖藍社交網，近月他一直在內地，最新帖文與太太李亞男現身四川，兩名女兒亦在內地上學。在TVB官網男藝人頁面，王祖藍頭像及介紹亦神秘消失，疑似連基本藝人合約已滿。

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