【夜間經濟】工聯會倡發展「YES．Hong Kong夜市香港」　選址觀塘海濱花園

▲ 工聯會倡發展「YES．Hong Kong夜市香港」。（趙居逸攝）

港府正籌謀推動夜間經濟，工聯會旅遊聯會委員會建議在觀塘海濱花園發展名為「YES．Hong Kong 夜市香港」的觀光夜市，並建議在觀塘避風塘「復活」珍寶海鮮坊。

委員會研究各地夜市後發現，搞好夜市選址是關鍵，而觀塘海濱花園可謂得天獨厚：遠離居民住宅區；交通網絡較完善；亦可帶動啟德及九龍東未來發展，形容是理想的夜市好場地。

夜市的規劃建議方面，委員會主席林志挺建議在橋底設「香港工業博物館」；設立表演中心，為樂隊、戲劇團隊提供免費的表演場地；其他區域，亦可以設立歡樂親子天地、遊客手信區、環球美食天地等。委員會又建議，建造啟德行人觀光橋，連接海濱公園/啟德郵輪碼頭，打造成為夜市地標綱紅打卡地，帶旺啟德郵輸碼頭的人流及利用水上的士解決遊輪碼頭交通問題，將行人步道及單車徑向北連接啟德體育園，向南連接鯉魚門，打通整個九龍東。

有關夜市的經營和管理，工聯會立法會議員鄧家彪建議，由政府提供必要的規劃和支援引導，再交由企業或組織直接參與設計 、建造、招商 、管理及營運。並提議夜市區域可採用統一電子消費，經營者以營業額的百份比繳付租金，以減輕經營者負擔，防止夜市消費定價過高。

林志挺認為，要搞好香港夜間經濟，短期可借助下半年多節假，多舉辦活動，先帶動夜市氣氛。長遠而言，要有一個長久、具香港特色的世界級旅遊景點。

至於夜市名稱「YES．Hong Kong 夜市香港」，林志挺稱，是參考網民建議。

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記者：趙居逸