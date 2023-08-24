【天瑜爸爸】患惡性肌肉腫瘤再確診肺癌三期　天瑜爸爸將接受電療︰好壞參半

▲ 天瑜爸爸患惡性肌肉腫瘤，再確診肺癌三期。

8歲女童周天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人。天瑜爸爸周先生3年來一直為女兒的事奔波勞碌，今年7月他患上惡性肌肉腫瘤，近日再確診肺癌三期，他形容這是上天巧妙的安排。

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面對雙重癌症積極抗病

周先生今日（23日）接受TOPick訪問時表示，今年5月時發現右手手臂上腫了一塊，經過多項檢查後，7月中下旬證實患上惡性肌肉腫瘤。當時因看到「正電子掃描」(Positron Emission Tomography，簡稱PET Scan）上肺部淋巴和甲狀腺都有可疑的亮點，所以醫生最初懷疑已經擴散至肺部。直至上周他再到醫院檢查，終於有結果，他分享︰

發現原來不是擴散，而是我同時還有原發性肺腺癌，已經是第三期。

他從來不吸煙，卻被告知患上肺癌，突如其來面對雙重癌症，周先生比預期中冷靜，積極抗癌，即將展開一連串治療。他透露目前手臂上的腫瘤擬先進行電療，再接受手術切除，「明天會去醫院準備電療的工具，可能下周開始電療。」至於肺癌方面，他指應會使用標靶藥或免疫治療。而他甲狀腺的報告亦出爐了，他解釋「始終沒有驗出來，就是不確定有沒有癌細胞。」

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同時患上惡性肌肉腫瘤及肺癌，周先生認為是「好壞參半」，因是原生肺腺癌，不是由手臂上的腫瘤擴散而成的，直言「這樣比較好醫」。他續指因肺的癌細胞只擴散到肺淋巴，但沒擴散到遠端器官，也是不幸中之大幸。他表示︰

如果不是我手上有惡性腫瘤，我也不會去照PET Scan，就不會這麼快發現有肺癌，可能要到晚期先至發現，我覺得這是上天巧妙的安排。

獲腫瘤科仁醫義務幫助

周先生提及有一位腫瘤科的私家醫生「W醫生」義務幫助他，為了爭取時間，他會先去仁安醫院接受電療。他稱，「W醫生找到仁安醫院的院長商量，利用仁安慈善基金贊助了我這次的電療費用。」

目前他的身體情況跟以前一樣，沒有甚麼不適，不過他即將接受治療，到醫院探望天瑜及照顧患有自閉症的長子等安排或有調整，「可能要到我開始了治療，才能夠按當時的情況盡量安排。」

他確診患惡性肌肉腫瘤，因擔心患有抑鬱症的太太憂慮，而未有即時向她告知。當時太太看到新聞報道後，才知道丈夫患癌，他被太太責備。現在他選擇向太太坦白，「這次我沒有瞞著她了，不敢了。」為了妻兒，他會努力抗癌。

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記者︰駱秀玲