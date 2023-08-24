梁朝偉首度回應偷食程瀟謠傳　譴責造謠者：我與劉嘉玲婚姻生活一直安好

早前，內地有所謂媒體「作文」指今年61歲的影帝梁朝偉偷食年紀小他36歲的內地女星程瀟，更聲稱女方為偉仔誕下私生子，甚至偉仔於日本買樓給程瀟，而太太劉嘉玲往當地捉姦。

而香港絕大多媒體也有報道此事都指這消息完全無厘頭假到爆，而程瀟於官方微博並以「假得離譜」4個字作回應。

至於入行多年見慣風浪的梁朝偉與劉嘉玲，較早前一同到北京出席《金手指》記者，之後劉嘉玲在個人社交平載多張發布會的照片，當中照片都是丈夫梁朝偉，嘉玲姐更用「養眼」兩個字來形容有關照片，冧到爆放閃，可見指梁朝偉偷食指控屬無中生有。

【嘉玲姐放閃】上載丈夫梁朝偉出席《金手指》記招照片 劉嘉玲冧爆形容：養眼

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朝偉表明保留追究權

而在今日（8月24日），梁朝偉首度回應此事謠言，向傳媒發出聲，表示有關報道屬惡意造謠，同時表明保留追究權利。全文如下：

聲明 近日出現與我有關的嚴重不實謠言及虛假言論，謊稱我與某女星有不軌行爲並已產有私生子，對我愛的人及愛我的人造成嚴重影響。 我現鄭重聲明，此等與我私生活有關的謠言全部純屬虛構、惡意造謠及歪曲事實。我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好，並在此強烈譴責造謠者的惡意行爲。 我保留所有追究此等誹謗及虛假陳述行爲的權利、不排除委托律師針對造謠者采取進一步法律行動。 梁朝偉

2023年8月24日

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