【TVB小花】關嘉敏生日晒水着派福利　曾盡批評從人生低潮中成長【多圖】

藝人關嘉敏（Carman）今日（8月24日）29歲生日，一向大方的Carman在社交平台上載多張泳照，盡展健康性感，向網民派福利。之後，又上載一張在gym拍攝的照片，寫道：「生日第一個活動」，就連生日都如此勤力，難怪身材弗爆。

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BINGO出道

Carman自細學習中國舞及體操，於北京舞蹈學院考試獲得優等級成績，而體操方面參加過的公開比賽也獲獎無數，並考獲教師執照，舞蹈實力備受肯定。

在2016年，她成為女子組合BINGO的隊長正式出道。可惜在娛樂圈發展未如理想，在最艱難時，Carman曾因為扣除雜費而只收到8亳子的糧單。

她於2020年參加ViuTV的真人騷《全民造星III》，更成功殺入20強，雖然最終10強止步未能晉級，但成功讓Carman人氣急升，擺脫過去「只得8亳子糧單」日子，在選秀節目令其工作量大增，曾試過月賺數十萬元。

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人生低潮 從經歷成長

在2021年更獲TVB垂青簽約邵氏，成為大台旗下藝人，不過也由此網民指斥她靠著ViuTV《全民造星III》彈起卻入TVB而遭網民聲討。

Carman曾接受TOPick專訪直認入行在這7年中，Carman遭到最多抨擊，莫過於她參加《全民造星III》後，簽約邵氏被網民罵其「反骨」，甚至揚言要Unfollow她，罷看其節目。

▲ （經濟日報圖片）

對此，她直認當時十分不快，加上同時經歷嫲嫲離世，在雙重打擊下喊足三日三夜，情緒跌至低點：「當時我不停喊，由早喊到晚，完全沒有停過，直至去到第三天，我發現自己甚麼也沒做過，因為我本身一有空餘的時間就會學東西，將時間表排得密密麻麻，但那三天我沒做過任何事，覺得自己很沒用，那刻我覺得自己不可以再這樣下去，決定抹去眼淚起身做人。」

回望這個傷痛經歷，她坦言因此令「心臟」強大不少，不再輕易被打倒，「以前的我一看到負評就會不快，因為我着緊自己的工作，在意別人怎看，但現在的我學懂看淡，不會那麼容易不快。」

機會多多

現時她在TVB工作不絕，除早前在《愛．回家之開心速遞》、《隱形戰隊》外，還參演台慶劇《美麗戰場》、尚未播出劇集包括《你好，我的大夫》，《非常檢控觀》及現時拍攝重頭劇《逆天奇案2》。

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