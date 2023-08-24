【香港精神】方力申向中小企老闆取經　有意為游水學校出NFT

▲ 方力申走訪不少中小企。

方力申（Alex）最近為網上節目《全民Salute星企業》擔任主持，訪問不同行業中小企CEO，分享他們的成功之道。Alex 發現很多中小企CEO都很用心經營自己品牌，在疫情下創業也不少，笑言這次獲益良多。

他說：「我覺得學到好多嘢，真係有危就有機，疫情這兩三年，當我們感到氣餒沮喪，原來身邊有不火人，不論比我後生還是年紀跟我差不多的，都會創業，而且還有好成績。」當中有經營甜品、珠寶首飾、保健品、蛋卷，甚至自家品牌服飾，包羅萬有。

Alex坦言訪問後才知道，有些小店老闆甚至由低學起，創立自己品牌，加入不同元素，令整個品牌更有賣點。

▲ 小店老闆都特意為Alex送上自家製產品。

他說：「都係嗰句金句，You don't have be great to start, but you need to start to be great，一定要開始咗先。」又大讚做酒品生意的中小企有生意頭腦。

拍攝期間，很多小店老闆都特意為Alex送上自家製產品，當中的游泳學校造型蛋糕更令Alex讚不絕口。

問到游泳學校會否效法中小企？Alex笑說：「我自己都有投資NFT，會否將這元素加入變成Membership，多點聚會，我諗都會係出游水泳衣裝備，感覺仍有點old school，我應該再多想，看怎樣能think out of the box。」

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