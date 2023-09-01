【癌症殺手】生活健康無家族病史　32歲女乳暈現小硬塊越長越大揭患乳癌

▲ 生活健康無家族病史，32歲女乳暈現小硬塊越長越大揭患乳癌。

台灣一名32歲女子無家族病史和不良習慣，卻不幸罹患第二期三陰性乳癌，近日她在網上講述發現患病到接受治療的過程，分享她最初發現患癌的徵兆，並在文末勉勵同路人。

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該名女事主8月22日於Dcard討論區以「32歲這一年我得了乳癌」為題發文分享患癌經歷。女事主指出，自己並無家族病史，且平時有良好的生活習慣。

辦公室工作、不常加班、喜歡這份工作；不喜甜食跟含糖飲料；每週最少運動一次；中午便當都自己做、炸物每月不超過三次；週一到週四12點前睡、週末1點前睡。

2022年9月，她摸到自己左側乳暈旁有小硬塊，接著前往醫院檢查，發現有約0.5cm的纖維囊腫，但當時醫生表示定期追蹤即可。今年1月，她在洗澡時發現小硬塊變得很大，隨即前往門診進行乳房攝影，並於1月30日進行超音波檢查後立即粗針切片。

直至2月8日，醫生確診她患有第二期三陰性乳癌，雖有淋巴結，但未有轉移跡象，下午她便轉診至台北長庚紀念醫院。當日，女事主還做了基因檢測、正子掃描和電腦斷層後，確定腫瘤大小約有4.2cm。

第一階段療程

2月17日，事主開始她第一次化療，每周注射化療藥物，直至5月22日結束第一階段的療程。在5月30日經超音波檢查發現，腫瘤剩約1.2cm。她表示，第一階段療程期間沒有太多副作用，最多就是頭皮跟額頭毛囊炎、熱潮紅體溫高。

這個時期的我還可以每天運動一小時，也可以走路來回市場買菜一兩個小時都沒問題。

第二階段療程

6月9日，事主開始進行第二階段治療，每三周需打一次化療藥物及進行免疫療法。8月11日，她完成最後一次化療，照超音波發現腫瘤竟又長大到約2cm。最後醫生確定她沒有腫瘤基因（BRCA1、2），預計於9月12日進行部分切除手術。

事主指出，醫療費用含掛號費、急診、自費藥物跟病房費，第一階段不超過3萬（約7,406元港幣），第二階段自費免疫療法約60萬（約15萬元港幣）。事主感嘆，

打「小紅莓」跟免疫療法的這三個月，絕對是我人生最黑暗的時光。

除了每次出院都要付14萬多（約3.5萬元港幣）的醫藥費外，事主感嘆「還發生了種種可怕的事」。在這次注射化療藥後，事主第5天因為肚痛看急症，結果抽完血發現白血球剩下1200多，而且她當時還患上感冒，直接在病房躺了6天。期間除了發燒至差不多40℃以外，還因為血紅素過低，而輸4包血。第二次降低劑量後，事主打完化療藥，一出院就確診新冠。第三次治療前兩天，她又因為腸胃炎，肚痾12次而看急症，最後一次出院後，她又吐了五天……

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面對黑暗也不輕易放棄

雖然樓主目前仍未完全康復，但她會在接下來的手術後再更新近況，同時她亦非常感謝主治醫生，除了檢查仔細以外，看診時也會說明得非常詳細，還會安撫她不安的情緒。

我想跟大家說，如果你也正在歷經這些，你並不孤單，也不需要強迫自己勇敢，想哭就大聲哭吧！眼淚會帶走你的傷心與絕望。

如果你的家人正在經歷這些，你不需要因為家人生病而放棄人生時光，只要讓家人知道有堅強的後盾，當他哭的時候就默默陪伴就好。

我們每個人都像是一朵向日葵，追逐陽光的向光面背後總有陰暗面，但只要還有陽光就絕對不要放棄希望。

乳癌初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾接受TOPick訪問，指出12個可能出現的乳房病變情形：

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她表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

乳癌風險因素

臨床腫瘤科專科醫生丘德芬曾指出，女性如帶有遺傳性BRCA基因突變，會增加患上乳癌風險，他提醒年屆40歲、有乳癌家族病史的女性應定期接受檢查，若知道自己帶有BRCA基因突變，應更加警惕。

他又補充，除了遺傳性因素，肥胖、高熱量飲食、服用過多女性荷爾蒙藥物，如避孕丸等，都有機會增加患乳癌的風險。

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責任編輯：羅嘉欣