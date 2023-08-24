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【無牌行醫】美容中心負責人涉無牌醫癌病人　專家指被告行為與西醫執業模式相同

社會 17:26 2023/08/24

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熱門 曾志偉 許濤 區區有好校 香港小姐2023 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 30＋減肥 MIRROR

被告趙淑儀。（資料圖片）

63歲美容中心負責人涉收取約300萬元向3名癌症病人稱以磁療及「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」等作治療，並勸喻病人不要服藥，其中兩人最後離世。涉案負責人早前否認3項未經註冊而從事內科執業罪，案件今（23日）於區域法院續審。衞生署衞生防護傳染病處首席醫生以專家證人身份作供稱，被告行為與西醫的執業模式相同，但被告使用的檢測及治療方法並非典型西醫所採用。

被告趙淑儀（63歲），否認3項未經註冊而從事內科執業罪，控罪指她於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣娉婷國際有限公司（下稱娉婷），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。

專家證人、衞生署衞生防護傳染病處首席醫生（監測）龔健恆作供稱，被告行為與西醫的執業模式相同，但被告使用的檢測及治療方法並非典型西醫所採用。龔又留意到被告的治療方式有使用氧氣，而氧氣亦是西醫所常用的。

龔續指，被告曾向病人開出病人同意書，做法與西醫相似，惟被告僅在同意書內列出療程內容，西醫則會列出接受治療原因和治療風險。

聆訊明（25日）續。

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記者：梁錦麟

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