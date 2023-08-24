【日本核污水】民建聯促港府與國家保持相對一致食品入口要求　工聯會要求全面暫停進口日本水產品

▲ 民建聯促請特區政府，應與國家保持相對一致的食品入口要求，按國家的做法及實際情況調整禁令。（資料圖片）

中國國家海關總署今日宣布，即日起全面暫停進口日本水產品。民建聯促請特區政府，應與國家保持相對一致的食品入口要求，按國家的做法及實際情況調整禁令，以免讓香港成為國家食安的風險點；工聯會要求特區政府即時全面禁止日本的水產品進口，保障市民健康和食物安全，加大力度向日本政府施壓抗議。



民建聯今日表示，充份認同，國家海關總署即日起全面暫停進口原產地為日本的水產品的做法，認為有助全面防範日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護我國消費者健康，確保進口食品安全。民建聯指，對於日本政府堅持與國際為敵單方面亂排核廢水的做法，再次予以強烈反對及譴責，要求立即停止如此不負責任的行為。

▲ 工聯會強烈譴責日本政府，今日開始將福島第一核電站含有放射性物質的核污染水排放至太平洋。(工聯會fb圖片)

工聯會強烈譴責日本政府，今日開始將福島第一核電站含有放射性物質的核污染水排放至太平洋，完全無視國內外的反對聲音，一意孤行，這種行徑將嚴重破壞海洋生態環境，影響人類的健康安全。工聯會督促日本政府立即停止這種違反科學和極端不負責任的行為，呼籲市民謹慎對待日本水產食品，保障自己與家人健康安全。

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責任編輯：區綽彥