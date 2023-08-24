【47人初選案】簽墨落無悔聲明為展堅定意志　余慧明指共同綱領於她而言沒意思

▲ 余慧明。（資料圖片）

民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（24日）踏入第113日審訊。最後1名被告余慧明續出庭自辯，余稱簽署「墨落無悔」聲明是為了向選民展示堅定意志，並指她無出席協調會議，聲明提及共同綱領一事對她而言並沒有意思。

參與衛生服務界初選的被告余慧明第2天出庭自辯，由代表大律師石書銘主問。余提及「墨落無悔」聲明時指，她簽署時最著眼的部分為認同五大訴求及停止選舉工程。有關聲明首段提及「在初選協調會議上已取得共識的共同綱領」，余認為只屬發起聲明的背景，她自言沒參與協調會議，該段落對她而言並沒有甚麼意思。

余續指，衞服界沒舉辦過協調會議，她在被捕前亦沒有收過或看過協調機制協議文件。被問到內容是否衞服界的協議，余稱「我哋無傾過話點樣有個協議喺度」。另外，余指初選組織者指衞服界的投票結果不具規範性和只供參考，而她希望結果有約束力，但亦無可奈何。

辯方另引用余提交初選提名表格時附上的有關五大訴求的政綱單張，余同意她第5個訴求不是要求特首下台，直言特首下台也解決不到問題，她爭取的是制度改革。

余稱，即使她競選時表明會反對所有議案，但她亦會審視內容找出流弊，讓選民知道她投反對票是有根有據的。余又指，其預設立場是反對議案，除非她找不到任何反對的理由。

辯方又引用余在《國安法》通過後發布的Facebook貼文，余稱文中提到「與政權再無斡旋餘地」是想向選民展現決心，承認或多或少誇張了。法官李運騰問及余是「裝硬淨還是真硬淨」，余稱若政權不跟她談判，她會堅持投反對票，「呢樣嘢我會講出做得到」。

聆訊明（25日）續。

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記者：陳曉欣