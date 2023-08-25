【超市大搜查】酸度調節劑或致腸胃不適　27款不含酸度調節劑烏冬名單

▲ 酸度調節劑或致腸胃不適，27款不含酸度調節劑烏冬名單。

烏冬是不少人喜愛的麵食之一，不過有營養師指出酸度調節劑「E296」、及「E325」兩種成分，幼兒身體未必能分解，容易引致腸胃不適，家長為小朋友選購烏冬時要多加留意。TOPick近日檢視了41款烏冬，發現當中有27款不含酸度調節劑。

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註冊營養師楊盈希（Hayley）早前接受TOPick訪問時表示，酸度調節劑的作用是改變或控制食物酸度或鹼度，抑制細菌生長，提高食物安全及質素。

市面售賣的烏冬中，常見的酸度調節劑如下（顯示於產品成分表）：

編號 英文名稱 中文名稱 備註 E260 Acetic acid、Ethanoic acid、vinegar 乙酸 E270 Lactic acid 乳酸 E296 Malic acid 蘋果酸 嬰幼兒應避免 E325 Sodium lactate 乳酸鈉 乳糖不耐症幼兒或出現不良反應。

成分來自動物。 E330 Citrus acid 檸檬酸 E500i Sodium carbonate 碳酸鈉 E500ii Sodium bicarbonate 碳酸氫鈉 E575 Glucono delta-lactone 葡萄糖酸內酯

Hayley解釋，產品成分表上看到的酸度調節劑編號，「E」字頭的編號代表為歐盟核准，可安全食用的成分。這些成分存在於天然食物，也有人工合成的。

最常見的「E260」就是醋，可安全食用。但需要留意的是，「E296」、「E325」這兩種成分，幼兒身體未必能分解，容易引致腸胃不適，家長宜避免讓年幼小孩吸收。

27款不含酸度調節劑烏冬

為此，TOPick檢視了市面41款烏冬，包括日清、壽桃、佳之選等品牌，根據成分表所示，發現有27款不含酸度調節劑。

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Hayley表示，乾製及急凍烏冬，大部分不會使用酸度調節劑，而是使用鈉質保鮮，因此鈉含量可能會較高，選購時要留意，盡量選擇每100克不多於120毫克鈉的烏冬。

至於含酸度調節劑的烏冬，Hayley亦分享了一招減少酸味。她表示，由於大部分酸度調節劑均為水溶性，因此在烹煮烏冬前，可先放入水中浸一浸，以去除部分酸味。

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責任編輯：沈佩珊